Σ’ ένα επεισόδιο του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής MasterChef που παίζεται στην Αυστραλία, ο διάσημος Bρετανός σεφ Τζέιμι Όλιβερ αποκάλυψε ότι τον περασμένο χρόνο υποδέχθηκε δυο οικογένειες προσφύγων από την Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας Μetro, o Τζέιμι Όλιβερ ήταν καλεσμένος στο MasterChef. Μάλιστα, πριν από έναν μήνα, ανανέωσε τους γαμήλιους όρκους του με την σύζυγό του Τζουλς, 23 χρόνια μετά τον γάμο τους και έχοντας αποκτήσει πέντε παιδιά. Στην πρεμιέρα του δέκατου πέμπτου κύκλου όταν η διαγωνιζόμενη Larissa Sewell παρουσίασε ένα πιάτο από την Ρωσία και ένα από την Ουκρανία, τη διάσημη «Μπορς» με τα ψωμάκια «Παμπούσκα», ο σεφ είπε:

«Με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό που βρίσκεστε εδώ με ένα ρωσικό και ένα ουκρανικό πιάτο. Μπορώ να σας πω ένα μικρό μυστικό που κανείς δεν γνωρίζει; Έχω δύο οικογένειες από την Ουκρανία που ζουν μαζί μου τους τελευταίους επτά μήνες».

Συνέχισε λέγοντας: «Έχουμε συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με κορυφαίους σεφ από την Ουκρανία, οπότε έχω φάει αρκετή “μπορς”. Είναι υπέροχη!».

Jamie Oliver has welcomed TWO Ukrainian families into his home https://t.co/rVWIwokqWy via @DailyMailCeleb