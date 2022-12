«Πότε θα στολίσετε;» ρωτούν όλοι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Οι απαντήσεις ωστόσο, ενδέχεται να διαφέρουν αρκετά. Άλλοι στολίζουν δύο μήνες πριν, άλλοι δύο βδομάδες και άλλοι πιο… τελευταία στιγμή. Ο χρόνος που επιλέγουμε να στολίσουμε ωστόσο, φανερώνει και ορισμένες πτυχές του χαρακτήρα μας.

Η στιγμή που επιλέγετε να στολίσετε για τις γιορτές των Χριστουγέννων, μπορεί να πει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο που επικαλείται η DailyMail.

Η Carmen Harra, Αμερικανίδα συγγραφέας του Committed: Finding Love and Loyalty Through the Seven Archetypes, είπε στο FEMAIL πώς όσοι έβαλαν τα διακοσμητικά τους πριν από τον Νοέμβριο μπορεί να δυσκολεύονται να απολαύσουν «να ζουν τη στιγμή».

«Υπάρχει μια αίσθηση αισιοδοξίας που σχετίζεται με όσους στολίζουν έναν μήνα νωρίτερα: Ονειρεύονται τα σχέδιά τους να πραγματοποιηθούν και φουσκώνουν από συγκίνηση στη σκέψη να κάνουν πίσω και να θαυμάσουν τη σκληρή δουλειά τους, και αυτό ισχύει σε ένα ευρύτερο φάσμα από τα Χριστούγεννα, εξήγησε.

Οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους στις αρχές Δεκεμβρίου, εν τω μεταξύ, είναι «πιο ρεαλιστές», είπε η ειδικός.

Ωστόσο, όσοι το αφήνουν λίγες μέρες ή εβδομάδες πριν από τις 25 Δεκεμβρίου για να τακτοποιήσουν τις εορταστικές τους διακοσμήσεις είναι πιθανό να είναι «παραδοσιακοί αλλά…απαισιόδοξοι», συμπλήρωσε.