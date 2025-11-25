Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ «Paul Anka: His Way» που εστιάζει στη ζωή του θρυλικού τραγουδιστή

Το ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, Πωλ ‘Ανκα (Paul Anka), με τίτλο «Paul Anka: His Way», βρήκε τηλεοπτικό «σπίτι».

Σε σκηνοθεσία του Τζον Μάτζιο (John Maggio), το ντοκιμαντέρ, το οποίο εξιστορεί τη λαμπρή καριέρα του δημιουργού κλασικών επιτυχιών μεταξύ των οποίων τα «Times of Your Life», «My Way» και το εμβληματικό τραγούδι του «The Tonight Show» του Τζόνι Κάρσον (Johnny Carson), αποκτήθηκε από το HBO.

Μετά το ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις αρχές του φθινοπώρου, το HBO ανακοίνωσε ότι το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα την 1η Δεκεμβρίου ενώ στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο για streaming από το HBO Max.

Ο Καναδός Πωλ ‘Ανκα ο οποίος αναδείχθηκε σε εφηβικό είδωλο, είναι γνωστός για την ανεπανάληπτη συνεισφορά του στην παγκόσμια μουσική. Παρότι δεν ήταν στενός συνεργάτης του Rat Pack (Φρανκ Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν,Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ), ο Aνκα είναι ο άνθρωπος που έγραψε το τραγούδι «My Way». Όπως αποκαλύπτει και το ντοκιμαντέρ, αν και το ηχογράφησε πρώτος, «όταν το αναλαμβάνει ο Φρανκ, μαθαίνεις να το μοιράζεσαι».

Ο θρυλικός σταρ έχει αφιερώσει επτά δεκαετίες συνεχίζοντας να γράφει τραγούδια και να δίνει συναυλίες. Το ντοκιμαντέρ είναι τόσο μία «ταινία δρόμου» όσο και ένα ταξίδι ενός καλλιτέχνη που έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του καθώς ο κόσμος και η μουσική βιομηχανία εξελίσσονταν.

Οι μελωδίες του έχουν ερμηνευτεί από μουσικούς θρύλους, από τον Σινάτρα μέχρι τους Μπάντι Χόλι (Buddy Holly), Έλβις Πρίσλεϊ (Elvis Presley), Αρίθα Φράνκλιν (Aretha Franklin) και Νίνα Σιμόν (Nina Simone). Ο ίδιος συνέχισε να εξελίσσεται, συνεργαζόμενος ανά τα χρόνια με καλλιτέχνες όπως ο Drake και διασκευάζοντας τραγούδια όπως το «Smells Like Teen Spirit» των Nirvana.

Η ταινία είναι μια παραγωγή της Ark Media σε συνεργασία με την Blue Ant Studios ενώ στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Καρολίν Ντέιβις (Caroline Davis), Έρβινγκ Αζόφ (Irving Azoff) και Λόρενς Μέστελ (Lawrence Mestel), σύμφωνα με το Deadline.