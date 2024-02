Πριγκίπισσα Μαργαρίτα: Η αδελφή της Ελισάβετ που μεγάλωσε στη σκιά της και καταστρατηγούσε κάθε πρωτόκολλο

Όμορφη, κοσμική, κακομαθημένη, φανατική καπνίστρια και με τάση στις καταχρήσεις. Αυτή ήταν η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ και ένας αληθινός πονοκέφαλος για το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, ήταν διάσημη για τον εκκεντρικό τρόπο ζωής της και τα ακριβά “θέλω” της. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από την αδερφή της, βασίλισσας Ελισάβετ.

Όσο έντονη ήταν η κοινωνική της ζωή, άλλο τόσο έντονη ήταν και η ερωτική της. Λάτρης των πάρτι σαγήνευε με την ομορφιά της. Λάτρης και των τεχνών, τράβηξε την προσοχή του Πάμπλο Πικάσο. Με ιδιαίτερη έλξη στους αντισυμβατικούς έρωτες αλλά ανήμπορη να απαρνηθεί βασιλικούς τίτλους και τιάρες. Ακόμα κι αν έχανε την μεγάλη της αγάπη…

Έκανε παρέα με τους πλούσιους και διάσημους, ενώ ανάμεσα στο κοινό της ήταν και μερικοί από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες της εποχής, όπως οι Beatles.

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1930 Κάστρο Γκλάμις της Σκωτίας.

Η εκπαίδευση της Μαργαρίτας, αδελφής της Βασίλισσας Ελισάβετ βρισκόταν κατά βάση στην εποπτεία της μητέρας της.

Ωστόσο η ίδια ήταν δυσαρεστημένη για την περιορισμένη μόρφωσή της, ειδικά αργότερα, όταν και άσκησε κριτική στη μητέρα της.

Η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ φαίνεται ότι αργότερα το μετάνιωσε και «εξέφρασε τη λύπη της» για το γεγονός ότι οι κόρες της δεν πήγαν σε σχολείο όπως τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους, ενώ υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί μόνο με την επιμονή του Γεωργίου Ε΄.

Η ζωή της Μαργαρίτας άλλαξε σημαντικά το 1936, όταν θείος της, Εδουάρδος Η΄, παραιτήθηκε από το θρόνο για να παντρευτεί την δύο φορές διαζευγμένη Αμερικανή Ουώλλις Σίμπσον.

Ο πατέρας της Μαργαρίτας έγινε βασιλιάς και η μεγαλύτερη αδελφή της έγινε διάδοχος του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η Μαργαρίτα κατέλαβε τη δεύτερη θέση της σειράς διαδοχής.



Ήταν η πρώτη γαλαζοαίματη που μάλλον θα είχε ευχηθεί να είχε γεννηθεί μία κοινή θνητή αν κρίνουμε από τη συνέχεια της ζωής της. Παρόλα αυτά απολάμβανε τα προνόμια της καταγωγής της.

Το βασιλικό πρωτόκολλο και η αδερφή της, βασίλισσα Ελισάβετ, δεν επέτρεπαν στην 22χρονη Μαργαρίτα να παντρευτεί τον μεγάλο της έρωτα, τον σμηναγό Πίτερ Τάουνσεντ, ο οποίος ήταν 16 χρόνια μεγαλύτερός της.

Παρά την καλή επαγγελματική του θέση, αυτός ο έρωτας ήταν απαγορευμένος για ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ήταν χωρισμένος και με δύο παιδιά.

Ο σμηναγός Πίτερ Τάουνσεντ

Το 1952, όταν ο πατέρας της πέθανε, ο Τάουνσεντ χώρισε την σύζυγό του και την επομενη χρονιά έκανε πρόταση γάμου στη Μαργαρίτα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, δεν θα άφηνε με τίποτα και κανέναν να βλάψει το στέμμα. Κι ένας τέτοιος γάμος ήταν ικανός να το κάνει. Η ατίθαση πριγκίπισσα έδειχνε να μην υπακούει στις αρχικές προειδοποιήσεις συνεχίζοντας να διατηρεί την παράνομη αυτή σχέση.

Έτσι κάλεσε την αδερφή της να διαλέξει: Ή θα κρατούσε τα πριγκιπικά της προνόμια ή τον μεγάλο της έρωτα. Αυτά τα δύο δεν πήγαιναν μαζί.

Αν τον παντρευόταν θα έπρεπε να απαρνηθεί τον τίτλο και να φύγει από την Μεγάλη Βρετανία για τουλάχιστον 5 χρόνια. Επίσης, η Εκκλησία της Αγγλίας δεν θα έδινε την έγκρισή της για αυτόν τον γάμο.

Το δίλημμα ήταν μεγάλο. Στην επίσημη δήλωσή της η Μαργαρίτα ανέφερε: «Αποφάσισα να μην παντρευτώ τον Πίτερ Τάουνσεντ. Ακολουθώ τις επιταγές της Εκκλησίας της Αγγλίας που κατακρίνει το διαζύγιο και θα συνεχίσω το καθήκον μου απέναντι στην Κοινοπολιτεία ως πριγκίπισσα. Όλα αυτά είναι πιο σημαντικά από οτιδήποτε άλλο».

Το Παλάτι έστειλε τον Τάουνσεντ στο Βέλγιο. Έπρεπε να μην είναι πια κοντά της. Να ξεχαστεί και ο έρωτας και να φτιάξει και τη ζωή της η Μαργαρίτα καθώς άρχισαν να εκφράζονται φόβοι ότι θα μείνει ανύπαντρη.

Μετά τον χωρισμό τους, η Μαργαρίτα μελαγχόλησε και στράφηκε στο αλκόολ, στα τσιγάρα και στην άσωτη ζωή.

Λέγεται πως όταν έμαθε ότι ο Τάουνσεντ παντρεύτηκε μία άλλη γυναίκα, η ένιωσε προδομένη και αποφάσισε να κάνει ακριώς το ίδιο. Να παντρευτεί.

Στις 26 Φεβρουαρίου 1960, ανακοινώθηκαν οι αρραβώνες της Μαργαρίτας με τον φωτογράφο Άντονι Ρόμπερτ Άρμστρονγκ Τζόουνς.

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα με τον Άντονι Ρόμπερτ Άρμστρονγκ Τζόουνς

Δεν ήταν γαλαζοαίματος, αλλά τουλάχιστον δεν είχε ξαναπαντρευτεί, οπότε το παλάτι δεν έφερε αντίρρηση.

Ο Άρμστρονγκ ήταν για λίγο καιρό ο φωτογράφος της βασιλικής αυλής, δεν άργησε όμως να του δοθεί τίτλος και να γίνει λόρδος του Σνόουντον.

Απέκτησαν δύο παιδιά, αλλά ο γάμος τους διαλύθηκε το 1978. Το διαζύγιο και οι εξωσυζυγικές σχέσεις και των δύο ήταν κερασάκι για τον Τύπο της εποχής.

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα στα τελευταία χρόνια της ζωής της αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας.

Ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι, ήταν σχεδόν τυφλή και υπέστη τρία εγκεφαλικά επεισόδια.



Πέθανε σε ηλικία 71 ετών, στις 9 Φεβρουαρίου 2002, με την πίκρα ότι συμβιβάστηκε με τα πρωτόκολλα της ζωής της βασιλικής οικογένειας και δεν έκανε στη ζωή της εκείνο που πραγματικά ήθελε.

Όταν ήταν κοντά Νταϊάνα και πριγκίπισσα Μάργκαρετ

Το βιβλίο του Άντριου Μόρτον, βασιλικού βιογράφου, με τίτλο «Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters» έφερε στο φως την άγνωστη σχέση της πριγκίπισσας Μάργκαρετ με την Νταϊάνα και αποκάλυψε το λόγο που οι δύο γυναίκες σταμάτησαν να έχουν την παραμικρή επαφή.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η πριγκίπισσα Μάργκαρετ και η Νταϊάνα ήταν από τα πιο γοητευτικά μέλη της βασιλικής οικογένειας η καθεμία στη γενιά της αλλά και δύο επαναστάτριες πριγκίπισσες.

Και μπορεί να ήρθαν πολύ κοντά όμως στη πορεία το γυαλί ράγισε και δεν μίλησαν ξανά.

Μάλιστα, ο συγγραφέας του βιβλίου Άντριου Μόρτον, σε συνέντευξη του στο αμερικανικό People, σχολίασε, μεταξύ άλλων, για τις δύο πριγκίπισσες πως «καμία από τις δύο δεν ήταν τύπος που κυνηγούσε, πυροβολούσε ή ψάρευε. Η Μάργκαρετ έβαλε το χέρι της γύρω από την Νταϊάνα. Μπορούσε να δει ότι ήταν δύο μητροπολιτικές πριγκίπισσες».

Όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα παντρεύτηκε τον Κάρολο, το 1981, το νιόπαντρο ζευγάρι μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στο παλάτι του Κένσινγκτον, γεγονός που τους έκανε γείτονες της πριγκίπισσας Μαργαρίτας. Η τελευταία είχε τότε χωρίσει από τον σύζυγό της λόρδο Σνόουντον.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής λέγεται ότι η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε πάρει τη νεαρή Νταϊάνα υπό την προστασία της. Την συνόδευε στα ψώνια, στο θέατρο, σε κοινωνικές υποχρεώσεις.

«Πάντα λάτρευα τη Μάργκο. Την αγαπώ πάρα πολύ, και ήταν υπέροχη μαζί μου από την πρώτη μέρα» φέρεται να είπε η Νταϊάνα στον Μόρτον.

Από την άλλη, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα φέρεται να βοήθησε την Νταϊάνα όταν υπέφερε από το «βάρος» του βασιλικού της ρόλου, και ιδιαίτερα από την προσοχή του Τύπου που τον συνόδευε, προτρέποντας τη βασίλισσα να της δώσει μια ευκαιρία και να την «αφήσει λίγο χαλαρή».

Μετά τον χωρισμό της Νταϊάνα και του Καρόλου, υπήρξε συμπάθεια από την πλευρά της Μαργαρίτας, η οποία είχε περάσει κάτι παρόμοιο με τον πρώην σύζυγό της, λόρδο Σνόουντον.

Ωστόσο, η συμπάθειά της εξαντλήθηκε, μετά την διαβόητη συνέντευξη της Νταϊάνα στο BBC, όπου αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη σχέση του Καρόλου με την Καμίλα, αναφέρθηκε στη βασιλική οικογένεια και εξέφρασε την πεποίθησή της ότι ο Κάρολος δεν θα έπρεπε να είναι βασιλιάς.

Όσα είπε θεωρήθηκαν επίθεση στη μοναρχία και η Μαργαρίτα αισθάνθηκε πως η Νταϊάνα πάει να βλάψει τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Αυτό δεν θα το συγχωρούσε.

Στα χρόνια μετά το διαζύγιο και πριν από το θάνατο της Νταϊάνα, οι κάποτε φίλες δεν αντάλλασσαν ούτε λέξη.

Σύμφωνα με τον Μόρτον, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα δεν συγχώρεσε ποτέ την Νταϊάνα για την… προδοσία της ακόμη και μέχρι την κηδεία της το 1997.

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα παρευρέθη την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα μαζί με τον γιο της λόρδο Λίνλεϊ και τη σύζυγό του λαίδη Σερένα Λίνλεϊ.

Η Μαργαρίτα απεβίωσε 4,5 χρόνια μετά τη πριγκίπισσα Νταϊάνα, στις 9 Φεβρουάριο του 2002 από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πηγή φωτογραφιών: ΑΠΕ-ΜΠΕ