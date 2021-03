Οι νέες συλλογές του οίκου Ralph Lauren, τόσο η γυναικεία όσο και η ανδρική, θα παρουσιαστούν σε επίδειξη μόδας μέσω streamming με τη βοήθεια της Τζανέλ Μονά.

Με τίτλο «All or Nothing at All» η ψηφιακή εμπειρία του Ralph Lauren έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαρτίου και θα είναι συνδυασμός της αγάπης του σχεδιαστή για τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το site του αμερικανικού οίκου μόδες και θα περιλαμβάνει παρουσίαση της της γυναικείας συλλογής Ralph Lauren Collection και της ανδρικής σειράς Purple Label.

Η μούσα του οίκου μόδας, Τζανέλ Μονά θα τραγουδήσει, όπως και στην προηγούμενη πασαρέλα του Ralph Lauren τον Σεπτέμβριο του 2019, στο Μανχάταν.

Η επιστροφή του Ralph Lauren αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό, ακόμα κι σε εικονική μορφή. Τον Φεβρουάριο του 2020, τον τελευταίο Μήνα Μόδας που πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία, ο αμερικανικός οίκος μόδας είχε αρνηθεί να διοργανώσει επίδειξη στη Νέα Υόρκη.

Στη συνέχεια αναμενόταν ένα σόου, εκτός προγράμματος τον Απρίλιο του 2020, αλλά ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ