Στην υπέρλαμπρη επίδειξη για την ανοιξιάτικη κολεξιόν 2023 που πραγματοποίησε ο σχεδιαστής Ραλφ Λόρεν στην εντυπωσιακή Βιβλιοθήκη Χάντινγκτον στην Καλιφόρνια, βρέθηκαν και υπέρλαμπρα ζευγάρια. Ένα από αυτά, ήταν και η Τζένιφερ Λόπεζ μαζί με τον Μπεν Άφλεκ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ ντύθηκαν με ασορτί μαύρα σύνολα στην επίδειξη του Ραλφ Λόρεν. Η Λατίνα σταρ επέλεξε ένα ριγέ φόρεμα που είχε συνδυάσει με ένα μαύρο fedora καπέλο και μαύρο clutch τσαντάκι, ενώ ο ηθοποιός φόρεσε ένα μαύρο κοστούμι με μαύρη γραβάτα. Σύμφωνα με το People το ζευγάρι έδειχνε πολύ ευτυχισμένο.

Ένα ακόμη λαμπερό ζευγάρι που τράβηξε τα φλας ήταν ο Σιλβέστερ Σταλόνε με την σύζυγό και τις δύο κόρες του. Είναι από τις πρώτες εμφανίσεις του σταρ μετά την ακύρωση του διαζυγίου του. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε πόζαρε φορώντας ένα ανοιχτό καφέ σακάκι, λευκό πουκάμισο και παντελόνι σε κίτρινο χρώμα ενώ η σύζυγός του Τζένιφερ Φλάβιν, φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα με έναν ώμο σε καφέ σοκολατί.

Jennifer Lopez and Ben Affleck with Diane Keaton and Jessica Chastain at the Ralph Lauren SS23 Runway Show pic.twitter.com/IBruAboz5R