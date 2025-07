Ρίκι Μάρτιν: Η εκρηκτική του αντίδραση όταν ρωτήθηκε πρώτη φορά αν είναι ομοφυλόφιλος – «Είσαι ένα σκουπίδι»

Ο Ρίκι Μάρτιν αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος μετά από χρόνια καριέρας. Αρχικά δεν είχε αναφέρει το παραμικρό για τη σεξουαλικότητά του, με τις φήμες κατά καιρούς, να δίνουν τροφή για σχόλια και συζητήσεις. Ο δημοσιογράφος Μπίλι Μπους, ήταν ο πρώτος που τον είχε ρωτήσει ανοιχτά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης «αν είναι gay» με τον τραγουδιστή να γίνεται έξαλλος.

Ο Ρίκι Μάρτιν δεν περίμενε μια τόσο αδιάκριτη ερώτηση. Πέταξε το μικρόφωνο, διέκοψε τη συνέντευξη και αποχώρησε. Ηρέμησε λίγο αργότερα, όταν ο δημοσιογράφος επέστρεψε για να του ζητήσει συγγνώμη και να τον διαβεβαιώσει πως τίποτα δεν θα μεταδοθεί.

Ο Μπίλι Μπους, που πλέον δηλώνει πως μετανιώνει για την αδιάκριτη ερώτηση, περιέγραψε στο podcast «Literally! With Rob Lowe» ότι το βράδυ πριν πάρει συνέντευξη από τον τραγουδιστή είχε ακούσει από οκτώ άτομα στο μπαρ του λόμπι την ίδια απορία, «αν είναι γκέι».



Έτσι, τόλμησε να τον ρωτήσει. Ωστόσο, δεν πήρε απάντηση. «Στη συνέντευξη, εκείνος σφίχτηκε στην καρέκλα και μου λέει “τι;”. Και εγώ σκέφτομαι “ωχ, μπλέξαμε”», θυμήθηκε ο Μπίλι Μπους, ο οποίος τότε εργαζόταν στο «Access Hollywood».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρίκι Μάρτιν έβγαλε τι μικρόφωνο και του είπε: «Θες τον τίτλο σου; Είσαι ένα σκουπίδι», πριν σηκωθεί και αποχωρήσει από το γύρισμα. Ο δημοσιογράφος περιέγραψε ότι έμεινε αποσβολωμένος, ενώ ο παραγωγός του φώναζε: «Αυτό είναι χάλια!».

Αμέσως μετά, ο Μπίλι Μπους μπήκε ξανά στο δωμάτιο για να ζητήσει συγγνώμη από τον Ρίκι Μάρτιν. «Λυπάμαι πολύ που έκανα αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Ήταν μια “καουμπόικη” ερώτηση, ακατάλληλη. Υπόσχομαι δεν θα βγει ποτέ στον αέρα».

Ο Ρίκι Μάρτιν τότε του απάντησε: «Παλεύω με αυτό όλη μου τη ζωή. Θα υπάρξει χρόνος και χώρος, αλλά δεν θα είναι εδώ, ούτε σε αυτή την εκπομπή που προωθώ το άλμπουμ μου. Είναι κάτι βαθιά προσωπικό για μένα. Εκτιμώ που επέστρεψες να ζητήσεις συγγνώμη. Σε συγχωρώ».

