Στον γυμναστή γκουρού του fitness που έκανε χιλιάδες γυναίκες να χορεύουν χαρούμενες μαζί του, Ριτσαρτ Σίμονς θα είναι αφιερωμένη η νέα ταινία με τον Πολ Σορ.

Ο κωμικός Πόλι Σορ πρόκειται να εκμεταλλευτεί την απίστευτη ομοιότητά του με τον Ρίτσαρντ Σίμονς και θα υποδυθεί τον δημοφιλή γυμναστή σε μια νέα βιογραφική ταινία.

Η ταινία είναι στο στάδιο της παραγωγής από τη θυγατρική της Warner Bros, The Wolper Organization και αυτό το διάστημα συμπληρώνεται το καστ.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που παρουσιάζω τη ζωή του Ρίτσαρντ Σίμονς στον κόσμο» είπε ο ηθοποιός και κωμικός.

«Όλοι χρειαζόμαστε αυτή τη βιογραφική ταινία τώρα περισσότερο από ποτέ. Ο Σίμονς αντιπροσώπευε την ψυχική υγεία, έκανε τους ανθρώπους να βρίσκουν τη φόρμα τους και ήταν ο αυθεντικός ανόητος εαυτός του! Όποτε ήταν στην τηλεόραση δεν μπορούσες ποτέ να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του και έφερνε τέτοια χαρά στις εμφανίσεις του που αποτελούσαν ευχάριστες στιγμές», τόνισε ο κωμικός.

Ο Σίμονς έγινε γνωστός τη δεκαετία του ’70 χάρη στα βίντεό του Sweatin’ to the Oldies και έγινε διάσημος μετά από εμφανίσεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, όπως το «Late Show with David Letterman», το «The Ellen DeGeneres Show» και το «The Howard Stern Show».

Το 2008, στήριξε και προώθησε νομοσχέδιο που επιβάλλει τη μη αγωνιστική φυσική αγωγή στα δημόσια σχολεία στο πλαίσιο του νόμου «Κανένα παιδί δεν μένει πίσω» για τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και την αλλαγή της κουλτούρας των σχολείων στην Αμερική.

Την τελευταία δεκαετία, ωστόσο έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.