Η Σακίρα και ο Λιούις Χάμιλτον συναντήθηκαν μετά το Grand Prix της Formula 1 στην Ισπανία και δείπνησαν μαζί, φουντώνοντας τις φήμες που τους θέλουν να είναι μαζί.

Η Σακίρα βρέθηκε στη Βαρκελώνη με τα παιδιά της και είδε από κοντά το ισπανικό Grand Prix που έγινε στην Καταλονία, όπου ο Χάμιλτον επέστρεψε στο βάθρο, αφού τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν.

Το βράδυ της Κυριακής (4/6) διέρρευσαν στα social media φωτογραφίες της τραγουδίστριας μαζί με τον οδηγό της Formula 1 σε εστιατόριο της Βαρκελώνης.

Shakira and Lewis Hamilton having dinner with friends in Barcelona. pic.twitter.com/Xqo6kSPErS