Σακίρα και Λιούις Χάμιλτον έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν τους “προβολείς”. Η Κολομβιανή διάσημη τραγουδίστρια φέρεται περνά τον τελευταίο καιρό, αρκετό χρόνο με τον οδηγό της Formula 1.

Περίπου ένα χρόνο μετά το επεισοδιακό διαζύγιό της με τον Ζεράρ Πικέ, η Σακίρα προσπαθεί να αλλάξει “σελίδα” στην προσωπική της ζωή, με τον Λιούις Χάμιλτον να εμφανίζεται ως το νέο της φλερτ.

Παρά τις δεκάδες σχέσεις που τα Μέσα της έχουν καταλογίσει όλο αυτό το διάστημα, στην περίπτωση του πιλότου της Formula 1 φαίνεται πως υπάρχει… καπνός.

«Περνούν χρόνο μαζί και είναι στο στάδιο της γνωριμίας. Είναι ένα διασκεδαστικό φλερτ», είπε στο περιοδικό “People” πηγή που γνωρίζει και τους δύο.

Η ατάκα αυτή έρχεται λίγο καιρό αφού η Κολομβιανή σταρ βρέθηκε στη Βαρκελώνη, για να παρακολουθήσει το Ισπανικό Grand Prix της Formula 1.

Μάλιστα, Σακίρα και Χάμιλτον βγήκαν για δείπνο στη συνέχεια, με μία κοινή τους παρέα, με τον Βρετανό “πιλότο” να έχει το χέρι του περασμένο γύρω από τη μέση της Κολομβιανής. Επίσης, τον περασμένο μήνα, οι δυο τους εθεάθησαν να απολαμβάνουν μια εκδρομή με σκάφος, στο Μαϊάμι.

“In all truth, what Lewis does is unparalleled, all the politics at play, nothing like his position has ever existed, and surely not with the grace he holds it in” – Mustafa the Poet via IG story pic.twitter.com/EIqTDePInA