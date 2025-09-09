Σάκης Κατσούλης για το πρόβλημα υγείας του: «Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση»

Ο Σάκης Κατσούλης κάνει εξετάσεις για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και διαπίστωσε πριν από λίγες μέρες. O νικητής του Survivor, έχει ήδη ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εξετάσεων και όπως ανέφερε σε νέα του ανάρτηση θα συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών.

«Αιφνίδια βαρηκοΐα» είχε πει ο Σάκης Κατσούλης προ ημερών για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Δίπλα του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η σύντροφός του και μέλλουσα γυναίκα του, Μαριαλένα Ρουμελιώτημ στενοί συγγενείς αλλά και φίλοι.

Ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε την περιπέτειά του μέσω Instagram, ενημερώνοντας ότι προχώρησε τη Δευτέρα το απόγευμα (08-09-2025) σε μαγνητική τομογραφία για περαιτέρω διερεύνηση.

«Επόμενο και βασικό βήμα μετά από αρκετές γνώμες ήταν η μαγνητική. Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση. Οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατάω ενήμερους γιατί πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που ταλαιπωρείται από το ίδιο πρόβλημα και δεν βρίσκει θεραπεία», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης.

Αρκετές φορές άτομα με αιφνίδια βαρηκοΐα καθυστερούν την επίσκεψη τους σε γιατρό διότι εικάζουν ότι η απώλεια που παρουσιάζουν οφείλεται σε κάποια αλλεργία ή σε συσσώρευση κεριού στον ακουστικό πόρο.

Εννέα στις δέκα περιπτώσεις επηρεάζεται μόνο το ένα αυτί και η διάγνωση πραγματοποιείται με ένα τονικό ακοόγραμμα. Εάν τα αποτελέσματα της εξέτασης δείξουν απώλεια τουλάχιστον 30 decibels σε 3 συνεχόμενες συχνότητες τότε η απώλεια χαρακτηρίζεται ως αιφνίδια.