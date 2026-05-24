Σάκης Τανιμανίδης: «Ντροπή σου προδότη που υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό» του έγραψαν στα social media

Ο Σάκης Τανιμανίδης βρέθηκε στο «T-Center» για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρ και στη συνέχεια διάβασε μια σειρά από σχόλια οπαδών στις διαδικτυακές σελίδες του, οι οποίο τον χαρακτήριζαν «προδότη». Ο παρουσιαστής θέλησε να εξηγήσει το σκεπτικό του. Ανέφερε πως αν και οπαδός του ΠΑΟΚ, υποστήριξε την ελληνική ομάδα στη διοργάνωση. Για εκείνον δεν ισχύει το «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου».

Στο βίντεο, ο Σάκης Τανιμανίδης εξήγησε αρχικά τι είχε προηγηθεί της ανάρτησης, σημειώνοντας: «Πήγα και είδα τον Ολυμπιακό που έπαιζε με την Φενέρ στο Final Four της Euroleague. Όλοι ξέρετε ότι δεν είμαι Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά έκανα ένα story έξω από το ΟΑΚΑ και είπα ότι σαν Έλληνας εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να περάσει στον τελικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, στάθηκε στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, περιγράφοντας τον όγκο και την ένταση των μηνυμάτων που δέχτηκε, αλλά και την επιχειρηματολογία του απέναντι στην κριτική που του ασκήθηκε: «Το τι έγινε στα μηνύματά μου δεν περιγράφεται. “Ντροπή σου προδότη που υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό”. “Έπρεπε να εύχεσαι να χάσει”.

Καταλαβαίνω ότι είστε παθιασμένοι με την ομάδα σας και είναι ωραίο να είσαι παθιασμένος με μία ομάδα και καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς ακολουθείτε το ρητό: “Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου”. Αλλά δεν ισχύει εδώ πέρα. Και εγώ, αν παίξει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ θέλω να τον σκίσουμε.

Όταν όμως τώρα ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ, είμαι Έλληνας και θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν τώρα εσύ εύχεσαι, προσεύχεσαι και ανάβεις καντήλια να χάσει o Ολυμπιακός, τι μας λες; Μας λες ότι η ιδιότητά σου ως οπαδός της οποιασδήποτε ομάδας βαραίνει πιο πολύ από την ιδιότητά σου σαν Έλληνας. Και αυτό λέει πολλά για εσένα, όχι για εμένα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σάκης Τανιμανίδης θα υποστηρίξει τον Ολυμπιακό και στον τελικό της διοργάνωσης, με αντίπαλο τη Ρεάλ. Επαναλαμβάνει πως οι οπαδικές αντιπαραθέσεις πρέπει να περιορίζονται στις εγχώριες διοργανώσεις. Στις διεθνείς, ο ίδιος είναι πάντα με την ελληνική ομάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στο Τ-Center της Αθήνας, στον τελικό του Final Four της Euroleague (21:00, Novasports Prime, Newsit.gr), με σκοπό να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του φετινού τροπαίου.