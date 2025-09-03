Σάλμα Χάγιεκ: Με κόκκινο μπικίνι σε σκάφος – Οι πόζες της διάσημης ηθοποιού στα γενέθλιά της

Η Σάλμα Χάγιεκ ποζάρει με μπικίνι πάνω σε σκάφος και δείχνει να το απολαμβάνει. Η διάσημη ηθοποιός ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν για τα γενέθλια που είχε. Έκλεισε τα 59 και ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σάλμα Χάγιεκ ανέβασε μια φωτογραφία, την ώρα που πίνει το ποτό της, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Η ηθοποιός πόζαρε με ένα κόκκινο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, πάνω σε ένα σκάφος και έστειλε ευχές στους διαδικτυακούς φίλους της.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Σάλμα Χάγιεκ έγραψε: «59 ταξίδια γύρω από τον ήλιο και ακόμα χορεύουμε. Στην υγειά όλων σας κι ευχαριστώ για την αγάπη».

Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Σάλμα Χάγιεκ είχε βρεθεί στην Ελλάδα για τα γυρίσματα κινηματογραφικής ταινίας. Η χολιγουντιανή ηθοποιός αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με τον φωτογραφικό φακό να «πιάνει» στιγμιότυπα μέχρι να μπει στο αεροπλάνο.

Μετά το τέλος των επαγγελματικών υποχρεώσεων της σεζόν, η Σάλμα Χάγιεκ ξεκίνησε διακοπές. Τα φετινά γενέθλια, τα γιόρτασε με τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα.

Viral τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν γίνει δύο φωτογραφίες της ηθοποιού σε παραλία. Στην πρώτη φωτογραφία φοράει ένα λεοπάρ ολόσωμο μαγιό αφήνοντας να φανεί το καλλίγραμμο κορμί της, ενώ στη δεύτερη διακρίνεται ένας αλιγάτορας στην άκρη ενός ποταμού.