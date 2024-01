Η Σάνεν Ντόχερτι εξηγεί ο αντιεπαγγελματισμός της, απόρροια του κακού γάμου της, οδήγησε στην απόλυσή της από τη σειρά «Beverly Hills, 90210».

Στο podcast της με τίτλο «Let’s Be Clear With Shannen Doherty», η ηθοποιός Σάνεν Ντόχερτι μαζί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της στο «Beverly Hills, 90210», Τζέισον Πρίστλεϊ, μοιράστηκε όσα συνέβαιναν στην προσωπική της ζωή εκείνη την περίοδο και που συνέβαλαν στο να διαγραφεί ο χαρακτήρας της Μπρέντα μετά την τέταρτη σεζόν, το 1994.

Συγκεκριμένα, κατέδειξε ως βασική αιτία τον «φρικτό γάμο» της με τον Άσλεϊ Χάμιλτον. «Σίγουρα πέρασα από πολύ πόνο», δήλωσε η 52χρονη ηθοποιός για να προσθέσει:

«Υπήρχαν όμορφες στιγμές για μένα αλλά υπήρχαν και πραγματικά δύσκολες στιγμές στην τελευταία μου σεζόν. Βρισκόμουν σε έναν πραγματικά φρικτό γάμο και υπήρχαν πράγματα που συνέβαιναν σε αυτόν που με δυσκόλευαν πολύ να είμαι στην ώρα μου στη δουλειά.

Και ξέρω ότι αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους υπολοίπους. Αν όλοι οι άλλοι είναι στην ώρα τους και περιμένεις ένα άτομο, είναι απαίσιο».

Αν και παραδέχτηκε ότι «δεν ήταν ευθύνη κανενός άλλου εκτός από δική της», η ηθοποιός που δίνει μάχη με τον καρκίνο του μαστού στο τέταρτο στάδιο, είπε στον 54χρονο Πρίστλεϊ ότι θα ήθελε κάποιος να είχε καθίσει και να της είχε εξηγήσει τις πιθανές συνέπειες των πράξεών της εκείνη την εποχή.

«Εύχομαι να με είχαν καθίσει κάτω και να μου είχαν πει: «“Άκου, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το εξής, θα απολυθείς και κανείς μας δεν είναι διατεθειμένος να το ανεχτεί άλλο”. Και καταλαβαίνω ότι έχεις ένα θέμα στην προσωπική σου ζωή, αλλά αυτό δεν μπορεί να επηρεάζει στη δουλειά και πρέπει να σοβαρευτείς!”».

Shannen Doherty recalls ‘horrible marriage’ that led to ‘Beverly Hills, 90210’ firing: ‘It was all-consuming’ https://t.co/NcZHMJ0Wkr pic.twitter.com/c9BFtA2Vo3