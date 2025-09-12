Σάρον Όζμπορν: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του Όζι Όζμπορν – Το χόμπι με τα αρπακτικά πουλιά που της δίνει χαρά

Πενήντα τρεις ημέρες χωρίς τον Ozzy Osbourne. Η κόλαση, σίγουρα θα έχει άλλη όψη μετά το πέρασμα του «πρίγκιπα του σκότους» στην αντίπερα όχθη…

Τελείως διαφορετική είναι η κόλαση που περνούν οι Osbournes μετά την απώλειά του Ozzy –η γυναίκα της ζωής του, η Σάρον Όζμπορν είχε εμφανιστεί στην κηδεία του απόλυτα καταρρακωμένη.

Η Σάρον εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια μετά την κηδεία του του θρυλικού frontman των Black Sabbath, παρέα με την κόρη της Κέλι, στην Κορνουάλη.

Η 72χρονη Sharon Osbourne εμφανώς αδυνατισμένη και καταβεβλημένη, επισκέφθηκε ένα πάρκο γερακιών και άλλων αρπακτικών πτηνών, καθώς η ιερακοθηρία φαίνεται να είναι ένα νέο χόμπι που της δίνει λίγη χαρά.

«Σήμερα γνώρισα στη μαμά μου την ιεαρακοτροφία και της άρεσε πολύ!» έγραψε η Κέλι σε ανάρτησή της στο Instagram την Πέμπτη (11.09.2025). «Ευχαριστώ @gerardsulter που έφερες χαμόγελο και στο πρόσωπο της μαμάς μου!»

Μητέρα και κόρη επισκέφτηκαν το Cornwall Falconry και απόλαυσαν την εμπειρία με τα αρπακτικά πουλιά σε μια ιδιωτική φάρμα. Στο βίντεο, η Κέλι φαίνεται να δίνει οδηγίες στη μητέρα της να απλώσει το χέρι της. Η Σάρον σηκώνει το χέρι της, που είναι καλυμμένο με ένα ειδικό γάντι, και λέει στο πουλί: «”Δεν έχω τίποτα να σου δώσω”».

Ο τραγουδιστής των Black Sabbath, Ozzy Osbourne πέθανε σε ηλικία 76 ετών στις 22 Ιουλίου, λίγες εβδομάδες μετά την ιστορική αποχαιρετιστήρια συναυλία της μπάντας στην πόλη καταγωγής τους. Το πιστοποιητικό θανάτου του μουσικού επιβεβαίωσε ότι πέθανε από καρδιακή ανακοπή, ενώ έπασχε επίσης από τη νόσο του Πάρκινσον και στεφανιαία νόσο.

Η Σάρον και ο Όζι γνωρίστηκαν το 1970 και παντρεύτηκαν το 1982. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και φέτος γιόρτασε την 43η επέτειο του γάμου του.