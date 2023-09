Αποκαλόκαιρο με μερικές από τις ταινίες που αγαπήθηκαν περισσότερο στα θερινά, έρχονται σε αποκλειστική πρεμιέρα στο Cinobo.

Ο Λουί Γκαρέλ συνδυάζει κωμωδία, heist movie και rom com με Τα Πάνω Κάτω. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Νίκου Πάστρα, Μπάσταρδα, ένας επαναπροσδιορισμός της ελληνικής οικογένειας που ξεχειλίζει πάθος και glitter. Τα Άνθη στα Άνθη, το τρυφερό, ασπρόμαυρο και χειροποίητο ντεμπούτο του Γιώργου Αθανασίου. Και η υποβλητική ιστορία ενηλικίωσης μαγικού ρεαλισμού Σημάδια του Καλοκαιριού του Σιμόν Ριτ. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ταινίες που θα δείτε τον Σεπτέμβριο στο Cinobo.

Μαζί και τέσσερις σπάνιοι τίτλοι της πρώιμης φιλμογραφίας του μετρ του σασπένς, Άλφρεντ Χίτσκοκ, που παρουσιάζονται σε μια συλλογή με τίτλο Early Hitchcock, ένα συναρπαστικό δείγμα της μετέπειτα μεγαλειώδους και τόσο επιδραστικής πορείας του: Το Ρινγκ, Εκβιασμός, Δολοφονία και Το Παιχνίδι της Σάρκας.

Ξεχωρίζουν ακόμη, τρεις ταινίες στις οποίες οι πρωταγωνιστές βρίσκονται και πίσω από την κάμερα: το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ βασισμένο στο βιβλίο του Φίλιπ Ροθ Αμερικανικό Ειδύλλιο, το αγωνιώδες πολιτικό θρίλερ Ο Κανόνας της Σιωπής του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, και ο Ερασιτέχνης Ζιγκολό του Τζον Τορτούρο με συμπρωταγωνιστή του τον Γούντι Άλεν.

Επίσης, ένας ακόμη Γούντι Άλεν προστίθεται στη φιλμογραφία του στην πλατφόρμα, η απολαυστική Μαγεία στο Σεληνόφως με τους Κόλιν Φερθ και Έμα Στόουν. Τέλος, Το Παιχνίδι της Μόλι με την ανεξίτηλη υπογραφή του Άαρον Σόρκιν και τη σαρωτική ερμηνεία της Τζέσικα Τσαστέιν, και το συγκλονιστικό, υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ Για τη Μικρή Σαμά, βίντεο-ημερολόγιο μιας μητέρας για την κόρη της, που γίνεται χρονικό της καταστροφής του πολέμου στη Συρία.

Συλλογές

Early Hitchcock

Το Cinobo παρουσιάζει τέσσερις θρυλικές ταινίες της πρώιμης φιλμογραφίας του απόλυτου μετρ του σασπένς, μέρος της βρετανικής περιόδου του που μετρά από τα μέσα της δεκαετίας του ‘20 ως το τέλος αυτής του ‘30, όταν ο Άλφρεντ Χίτσκοκ μετακόμισε από το Λονδίνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, για να γράψει (κι άλλη) κινηματογραφική ιστορία.

Από τις 25 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Αναλυτικά οι ταινίες του μήνα

Αμερικανικό Ειδύλλιο (American Pastoral)

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ

Ντεμπούτο στη σκηνοθεσία με το βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο του Φίλιπ Ροθ, ένα γεμάτο ένταση κοινωνικοπολιτικό πορτρέτο της Αμερικής του ‘60 μέσα από τα μάτια μιας οικογένειας σε κρίση.

Την 1η Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Το Ρινγκ (The Ring)

Άλφρεντ Χίτσκοκ

Η τέταρτη από τις εννέα ταινίες της βουβής περιόδου του Χίτσκοκ είναι ένα αθλητικό μελόδραμα, μοναδικό ως είδος στη φιλμογραφία του, και εξαιρετικό σε σύλληψη κι εκτέλεση, ακόμα και σήμερα.

Στις 4 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Τα Πάνω Κάτω (The Innocent)

Λουί Γκαρέλ

Ο ταλαντούχος Γάλλος σταρ γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε μία καλοκουρδισμένη κωμωδία που ισορροπεί θαυμάσια ανάμεσα στο φαρσικό χιούμορ και στη λεπτοδουλεμένη ειρωνεία.

Στις 5 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Ο Κανόνας της Σιωπής (The Company You Keep)

Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ηγείται ενός εξαιρετικού καστ σε αυτό το αγωνιώδες πολιτικό θρίλερ για τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες, τα οράματα και τους συμβιβασμούς μιας επαναστατημένης γενιάς.

Στις 8 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Εκβιασμός (Blackmail)

Άλφρεντ Χίτσκοκ

Η πρώτη ομιλούσα ταινία του Χίτσκοκ (και πρώτη ομιλούσα βρετανική, κατά τους μελετητές) είναι ένα έξοχο δείγμα της μεγαλειώδους πορείας του και από τα διαμάντια της αγγλικής περιόδου του.

Στις 11 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Μπάσταρδα (Bastards)

Νίκος Πάστρας

Η επανεφεύρεση της ελληνικής οικογένειας ξεχειλίζει glitter και ψυχή. Αργυρός Αλέξανδρος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία που συζητήθηκε όσο λίγες στα θερινά σινεμά το 2023.

Στις 12 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Για τη Μικρή Σαμά (For Sama)

Ουαάντ αλ-Κατέμπ, Έντουαρντ Γουάτς

Υποψηφιότητες για Όσκαρ και BAFTA καλύτερης ταινίας τεκμηρίωσης και πολυάριθμες φεστιβαλικές διακρίσεις για ένα από τα πιο συγκινητικά και βιωματικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων χρόνων.

Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Ο Τσαρλατάνος (Charlatan)

Ανιέσκα Χόλαντ

Η καταξιωμένη στο είδος της ιστορικής βιογραφίας δημιουργός σκιαγραφεί τις αντιφάσεις μιας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, στην ταινία που βρέθηκε στη shortlist για το Ξενόγλωσσο Όσκαρ.

Στις 15 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Δολοφονία (Murder!)

Άλφρεντ Χίτσκοκ

Εξόχως διασκεδαστικό και αγωνιώδες δικαστικό δράμα της αγγλικής περιόδου του Χίτσκοκ μετατρέπεται στα χέρια του σε πρώιμη μελέτη για την ηδονοβλεψία του βλέμματος και τη χειραγώγηση του θεατή.

Στις 18 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Σημάδια του Καλοκαιριού (Summer Scars)

Σιμόν Ριτ

Ένα θανατηφόρο ατύχημα και μια θαυματουργή ανάσταση που γίνεται κατάρα, γίνονται φανταστική ιστορία ενηλικίωσης. Από τα διαμάντια της Εβδομάδας Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών 2022.

Στις 19 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Μαγεία στο Σεληνόφως (Magic in the Moonlight)

Γούντι Άλεν

Από τις πιο διασκεδαστικές κι ανάλαφρες στιγμές του Άλεν, μια παραβολή για την απελευθερωτική δύναμη της τέχνης και της φαντασίας με τους απολαυστικούς Κόλιν Φερθ και Έμα Στόουν.

Στις 22 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Το Παιχνίδι της Σάρκας (Skin Game)

Άλφρεντ Χίτσκοκ

Οι κοινωνικές αλλαγές σε μια βαθιά ταξική κοινωνία στις αρχές του 20ου αιώνα αποτυπώνονται μαεστρικά σε μια από τις λιγότερο γνωστές ταινίες του Χίτσκοκ, με την αλησμόνητη σκηνή της δημοπρασίας.

Στις 25 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Τα Άνθη στα Άνθη (Blossoms to Blossoms)

Γιώργος Αθανασίου

Αν η mumblecore τριλογία «Πριν» του Λινκλέιτερ γυριζόταν στην Αθήνα, το αποτέλεσμα θα ήταν κάτι σαν το φιλμ που αγαπήθηκε όσο λίγα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2022 και στα φετινά θερινά.

Στις 26 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Ερασιτέχνης Ζιγκολό (Fading Gigolo)

Τζον Τορτούρο

Ο Γούντι Άλεν αφήνει τη σκηνοθετική καρέκλα στον Τζον Τορτούρο και συμπρωταγωνιστεί μαζί του σε μια… γουντιαλενικής σύλληψης κομεντί με τη Νέα Υόρκη να κλέβει την παράσταση.

Στις 28 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Το Παιχνίδι της Μόλλυ (Molly’s Game)

Άαρον Σόρκιν

Υποψηφιότητες για Όσκαρ Σεναρίου και Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου για μία απίστευτη κι όμως αληθινή ιστορία τζόγου και παρανομίας με τη σαρωτική πρωταγωνιστική παρουσία της Τζέσικα Τσαστέιν.

Στις 29 Σεπτεμβρίου στο Cinobo