Σίντι Κρόφορντ: Δίχασε το viral βίντεο της 2,5 ωρών πρωινής ρουτίνας της

Ένα βίντεο της Σίντι Κρόφορντ με την πρωινή της ρουτίνα – διάρκειας 2,5 ωρών – έγινε viral και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media. Το 60χρονο πρώην supermodel αποκάλυψε λεπτό προς λεπτό πώς ξεκινά τη μέρα της – μια διαδικασία που περιλαμβάνει θεραπείες ευεξίας, γυμναστική και στιγμές χαλάρωσης.

Σύμφωνα με το βίντεο της Σίντι Κρόφορντ, η ρουτίνα της ξεκινά από τις 6 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 8:30 περιλαμβάνοντας θεραπείες αυτοφροντίδας και ευεξίας. Η Κρόφορντ αφού σηκωθεί από το κρεβάτι, βουρτσίζει τα πόδια της, ακούει αποσπάσματα από τη Βίβλο μέσω Spotify, πίνει ένα σφηνάκι μηλόξυδο και μπαίνει στο τζακούζι της αυλής της.

Στη συνέχεια περπατάει ξυπόλυτη στο γρασίδι – για να απολαύσει μετά έναν καφέ με προσθήκη κολλαγόνου. Η ρουτίνα ολοκληρώνεται με άλματα στο μικρό τραμπολίνο του γυμναστηρίου του σπιτιού της, ενώ περιμένει να φτάσει ο δάσκαλος πιλάτες της.

«Λατρεύω την πρωινή μου ρουτίνα – με προετοιμάζει για μια υπέροχη μέρα!» έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα του βίντεό της.

Παρόλα αυτά αρκετοί ήταν οι χρήστες του διαδικτύου που την χλεύασαν για το μεγάλο χρονικό διάστημα που φαίνεται να της παίρνει για να ετοιμαστεί για τη μέρα. «Πρωινή ρουτίνα ή πλήρης απασχόληση;» αναρωτήθηκε ένας από τους σχολιαστές. «Στο τέλος του βίντεο, η ρουτίνα μοιάζει λιγότερο με “προετοιμασία για τη μέρα” και περισσότερο με ένα ολοκληρωμένο τελετουργικό ευεξίας για διασημότητες» πρόσθεσε ένας δεύτερος.

«Οι διασημότητες είναι τόσο αποκομμένες από την πραγματικότητα και πρέπει να σταματήσουν να μας το τρίβουν στη μούρη. Δεν έχουν μια κανονική ρουτίνα ζωής. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι φυσιολογικό για έναν μέσο άνθρωπο» έγραψε στο ίδιο πνεύμα άλλος σχολιαστής.