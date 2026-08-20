Σόφη Πασχάλη: Οι νέες μαγευτικές εικόνες από τα Gili Islands στην Ινδονησία που μοιράστηκε στο Instagram

Η Σόφη Πασχάλη συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ινδονησία, όπου μαζί με τον σύντροφό της περνούν όμορφες και ξεχωριστές στιγμές.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σόφη Πασχάλη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τα υπέροχα μέρη που συνάντησε στα Gili Islands. Πρόκειται είναι ένα αρχιπέλαγος από τρία μικρά, παραδεισένια νησιά στην Ινδονησία, που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη βορειοδυτική ακτή του Λομπόκ και σε πολύ κοντινή απόσταση από το Μπαλί.

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«Gili islands!!! Paradise… Το κάθε νησάκι τη δική του ομορφιά!! Τη καλησπέρα μου όμορφε κόσμε!!

Και με ένα αγαπημένο μου quote του Osho… “Love has to become your very quality, your very character, your very being, your radiance.”», έγραψε η Σόφη Πασχάλη στην ανάρτησή της.

Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα των Gili Islands είναι ότι απαγορεύονται εντελώς τα μηχανοκίνητα οχήματα, προσφέροντας έναν μοναδικό, πεντακάθαρο αέρα και μια απόλυτα χαλαρή ατμόσφαιρα.