Η Σοφία Καρβέλα μίλησε για τη σχέση της με τους γονείς της Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα και τόνισε ότι της ήταν δύσκολο να αποδεχτεί την τεράστια διασημότητά τους, ενώ παραδέχτηκε πως όταν βλέπει την τραγουδίστρια μητέρα της στη σκηνή, δεν την νιώθει ως μάνα της.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας, Σοφία Καρβέλα έκανε αναφορά στη σχέση της με τους γονείς της Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα και παραδέχτηκε ότι της πήρε καιρό να αποδεχτεί το πόσο διάσημοι ήταν, ενώ μίλησε για τα κομμάτια του χαρακτήρα της που πήρε από τον πατέρα και τη μητέρα της.

«Πέρασα δύσκολα, μου πήρε πολύ καιρό, αλλά βρήκα τα πατήματά μου. Με τους γονείς μου δεν υπήρχε ποτέ η τυπική σχέση μαμά-μπαμπάς αλλά κάτι άλλο. Τους δύο αυτούς ανθρώπους τους σέβομαι και τους εκτιμώ. Έχω το charm της μητέρας μου αλλά σκέφτομαι σαν τον πατέρα μου», είπε η Σοφία Καρβέλα σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Gala.

Σε ερώτηση για τη μητέρα της, Άννα Βίσση, η Σοφία Καρβέλα είπε: «Όταν πάω να τη δω, δεν τη βλέπω σαν μάνα μου. Βλέπω μια θεά με μια θεϊκή φωνή να τραγουδά θεϊκά τραγούδια ενός άλλου θεού, που τα έγραψε. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστώ όλη αυτή την πραγματικότητα όταν ήμουν παιδί και ανώριμη».

«Δεν ήμουν σε τίποτε άλλο καλή»

Η Σοφία Καρβέλα που ασχολείται με τη μόδα και κάνει μια σημαντική καριέρα στις ΗΠΑ, μίλησε για την απόφασή της να ασχοληθεί με το επάγγελμα αυτό και παραδέχτηκε ότι το επέλεξε, διότι ήταν καλή μόνο σε αυτό.

«Ασχολήθηκα με τη μόδα, γιατί δεν είμαι σε τίποτε άλλο καλή. Στα 17 μου έφυγα για σπουδές Υποκριτικής στη Νέα Υόρκη. Έχω μιλήσει κατά καιρούς πολύ άσχημα για τον εαυτό μου, υποστηρίζοντας ότι με θεωρώ τρομερά ατάλαντη. Το πίστευα και είναι αλήθεια, όταν με συγκρίνεις με τους γονείς μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι γεννημένη από δύο ανθρώπους που δεν είναι απλώς διάσημοι, είναι τρομακτικά ταλαντούχοι, δύο ιδιοφυείς προσωπικότητες, αυτό που λέμε one in a billion.

Όταν αποφάσισα λοιπόν να μπω στον χώρο του θεάματος, είδα ότι η εξίσωση δεν έβγαινε. Βρήκα όμως αυτό που μου αρέσει τελικά και με το οποίο είμαι πωρωμένη. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να νιώθω υπερήφανη μ’ αυτό που κάνω στον χώρο του θεάματος, στράφηκα στη μόδα. Ήταν στα 23 μου. Τότε ισορρόπησα και τη ζωή μου, ούσα νηφάλια και καθαρή απ’ όλα» εξομολογήθηκε η Σοφία Καρβέλα.

«Είμαι καψούρα με τα παιδιά μου»

Η καθημερινότητα της Σοφίας Καρβέλα είναι μοιρασμένη ανάμεσα στη δουλειά και τα παιδιά της. Ο Νίκος και ο Νέστορας είναι χωρίς αμφιβολία η μεγαλύτερη αδυναμία της.

«Είμαι τρομακτικά καψούρα με τα παιδιά μου. Οι γιοι μου είναι φανταστικά άτομα. Γενικά είμαι καψουρογκόμενα. Απλά τους άντρες τους ξεπερνάω, ενώ τα παιδιά μου όχι. Αισθάνομαι ότι τα παιδιά μου νιώθουν εξαιρετικά ασφαλή. Από τη στιγμή που επιστρέφω στο σπίτι, ο χρόνος μου είναι αφιερωμένος σε αυτά. Την Παρασκευή το βράδυ όλες οι δουλειές σταματούν. Οι προτεραιότητες είναι άλλες. Και ο Θανάσης είναι εξαιρετικός πατέρας», είπε η Σοφία Καρβέλα.

Η μητρότητα της άλλαξε τη ζωή; «Καθόλου! Απλά αγαπώ παράφορα αυτά τα δύο πλάσματα. Μαγειρεύω, καίω τα μισά φαγητά, ουρλιάζω και αυτά μου λένε «It’s ok mom, you are the best». Την άλλη φορά γκρίνιαζα ότι τα έκανα χάλια στη δουλειά κι εκείνα μου έλεγαν «Μαμά είσαι η καλύτερη, θα τα καταφέρεις αύριο!».