Σοφία Μαριόλα για Στράτο Τζώρτζογλου: Το διαζύγιο ήταν κοινή απόφαση, με ενόχλησαν τα πολλά δημοσιεύματα

Σοφία Μαριόλα και Στράτος Τζώρτζογλου χώρισαν μετά από 7 χρόνια σχέσης, με την μουσικολόγο και επιχειρηματία να παραχωρεί νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Αναφέρθηκε στο εξώδικο που έστειλε στα ΜΜΕ και στη σχέση της με τον ηθοποιό, μετά το διαζύγιό τους. Όπως είπε, τα όσα ειπώθηκαν περί «δύο ξένων» μετά το τέλος της σχέσης τους, δεν έχουν την παραμικρή δόση αλήθειας.

Η Σοφία Μαριόλα αναφέρθηκε αρχικά στο εξώδικο που έστειλε προ ημερών, μετά τις αναφορές ορισμένων στα προσωπικά της. Ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε κληθεί να σχολιάσει φωτογραφίες της πρώην συζύγου του, με την αντίδρασή του να προκαλεί συζητήσεις. Η επιχειρηματίας ανέφερε, πως ήθελε να δώσει ένα τέλος σε όλες αυτές τις συζητήσεις του τελευταίου διαστήματος.

«Ουσιαστικά με ενόχλησαν τα πολλά δημοσιεύματα κι η αναπαραγωγή. Δεν αφορούσε τον Στράτο το εξώδικο, αλλά την αναπαραγωγή γιατί δεν θέλω να πάρει κι άλλη διάσταση το θέμα. Με τον Στράτο αγαπιόμαστε, είμαστε καλά και δεν θέλω να ασχολούμαστε άλλο με αυτό που έχει συμβεί με το διαζύγιο», είπε αρχικά η Σοφία Μαριόλα.

«Δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα, αλλά με ενόχλησαν οι αναδημοσιεύσεις, τα πολλά λόγια και τα πολλά site που έγραψαν. Τόσα χρόνια δεν ήθελα να δώσω δικαίωμα και λυπάμαι πολύ που έφτασα στο σημείο να γίνεται ντόρος γύρω από το όνομά μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Για το διαζύγιό τους ανέφερε: «Ήταν κοινή απόφαση. Όταν ένα ζευγάρι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, το έχει συζητήσει και ξανασυζητήσει από κοινού. Θα είμαστε οικογένεια και δεν ισχύουν όλα αυτά.

Είμαστε οικογένεια γιατί έγραφαν δύο ξένοι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ο καιρός να μιλήσουμε. Κάποια στιγμή θα γίνει και σίγουρα θα παραμείνει η αγάπη και θα συνεχιστεί μια επαφή».

«Αλήθεια; Πλάκα μου κάνεις. Μου κάνει περίεργο θα μου το έλεγε. Είναι Πρωταπριλιά, μου λες ψέματα. Θα το ψάξω», είχε δηλώσει ο Στράτος Τζώρτζογλου στην εκπομπή «Το πρωινό» όταν είχε ερωτηθεί για τον νέο σύντροφο της Σοφίας Μαριόλα.