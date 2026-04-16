Ο Στράτος Τζώρτζογλου έκλαψε on air: «Με πείραξε πάρα πολύ το βίντεο που μου έδειξαν με τη Σοφία Μαριόλα»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου και αναφέρθηκε στην πρόσφατη αποκάλυψη ότι η πρώην σύζυγός του, Σοφία Μαριόλα, γιόρτασε τα γενέθλιά της με έναν άλλο άντρα.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (16.04.2026) στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και εξομολογήθηκε τα πάντα για το τέλος του γάμου του. Παράλληλα, ο Στράτος Τζώρτζογλου τόνισε ότι είναι χαρούμενος που η Σοφία Μαριόλα προχώρησε τη ζωή της, ενώ παραδέχτηκε ότι τον πείραξε το βίντεο που είδε από τα γενέθλιά της.

«Είχαμε να μιλήσουμε δύο μέρες με τη Σοφία και ξαφνικά μου λέει η δημοσιογράφος αυτό το πράγμα και μένω κάγκελο. Και σκέφτηκα ότι ήταν Πρωταπριλία, αλλά μου λέει “όχι, φιλιέται”. Τι πλάκα; Ξέρεις τι είναι να σου πουν κατάμουτρα για τον άνθρωπο που ήσουν οκτώ χρόνια μαζί… Εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να κατακεραυνώθηκα», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Με πείραξε πάρα πολύ το βίντεο που μου έδειξαν με τη Σοφία. Ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Όσο και να το παίζεις άνετος καμιά φορά πονάς. Εκείνη τη στιγμή έγινε. Εντάξει, με τα χρόνια, μεγαλώνοντας, γίνεσαι πολύ συναισθηματικός. Όταν ήμουνα νέος τα αντιμετώπιζα πιο εύκολα αυτά», δήλωσε φανερά συγκινημένος ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Εγώ δίνω όλα τα δίκια στη Σοφία, απ’ την αρχή της έλεγα βρει έναν άνθρωπο για να μπορέσει να δημιουργήσει οικογένεια, γιατί την αγαπούσα και την αγαπάω ακόμα. Αλλά όταν το είδα δεν μπόρεσα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο γνωστός καλλιτέχνης, μην μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.

Παράλληλα ο Στράτος Τζώρτζογλου ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί πλέον να έχει επαφές με την πρώην σύζυγό του, όταν ερωτήθηκε αν επικοινώνησε μαζί της μετά το συμβάν.

«Δεν θέλω τίποτα. Τέλος», υπογράμμισε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Σημειώνεται ότι η Σοφία Μαριόλα το τελευταίο διάστημα έχει γνωρίσει τον Απόστολο Ρομπόπουλο και μαζί του πέρασε τα γενέθλιά της.

«Αλήθεια; Πλάκα μου κάνεις. Μου κάνει περίεργο θα μου το έλεγε. Είναι Πρωταπριλιά, μου λες ψέματα. Θα το ψάξω. Θα μου το έλεγε η Σοφία, εχθές μιλάγαμε. Δεν μου κρύβει τίποτα. Εδώ και μέρες; Δεν το είδε η Σοφία, αφού το είδε και βγήκε στο περιοδικό. Πραγματικά ξαφνιάστηκα γιατί δεν το ήξερα, θα μου το έλεγε. Η Σοφία δεν είναι εύκολος άνθρωπος, έχει πολύ υψηλά στάνταρ για να κάνει μία σχέση και το ψάχνει πολύ και στην καρδιά της και στην ψυχή της», είχε δηλώσει ο Στράτος Τζώρτζογλου στην εκπομπή «Το πρωινό» όταν είχε ερωτηθεί για τον νέο σύντροφο της Σοφίας Μαριόλα.