Σοφία Μουτίδου κατά Αχιλλέα Μπέου για τα «γαλλικά» στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση – «Φασιστική καρικατούρα»

Το πάνελ της εκπομπής «Real View»: δηλαδή Ελίνα Παπίλα, Δάφνη Καραβοκύρη, Έλενα Χριστοπούλου και Σοφία Μουτίδου, δεν μπόρεσαν να μην σχολιάσουν την -για ακόμη μία φορά- επεισοδιακή εμφάνιση του Αχιλλέα Μπέου, αυτή τη φορά στην φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Βόλου.

Αν και όλες οι παρουσιάστηκες άσκησαν σφοδρή κριτική στον Αχιλλέα Μπέο, η Σοφία Μουτίδου «άστραψε και βρόντηξε» αποκαλώντας τον δήμαρχο του Βόλου ως «φασιστική καρικατούρα».

Όλα ξεκίνησαν όταν έπαιξε το σχετικό απόσπασμα στο οποίο ακούγεται και φαίνεται ο Αχιλλέας Μπέος να μιλάει προσβλητικά στον Σωτήρη Πολύζο, πάνω στην σκηνή και μπροστά σε εκατοντάδες πολίτες του Βόλου. «Είναι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει γιατί πάντα κάνει κάποια μ@@@@@@ αλλά δεν πειράζει, το ξεπερνάμε», είχε πει.

Με αφορμή αυτό, η Έλενα Χριστοπούλου σχολίασε πως αυτό δεν ήταν άναμμα δέντρου αλλά άναμμα νεύρων. «Τα έκανε λαμπόγυαλο κανονικά με τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε», τόνισε.

«Αντί να πρωταγωνιστήσει ο Βόλος, πρωταγωνίστησε για ακόμη μία φορά ο Αχιλλέας Μπέος», είπε με τη σειρά της η Ελίνα Παπίλα.

«Θα πρωταγωνιστεί πάντα, θα ξεφτιλίζει τους πάντες, θα βρίζει γυναίκες και θα κάνει αστεία σε βιασμούς. Η κατάσταση είναι τραγική», συνέχισε η Σοφία Μουτίδου.

«Νομίζω ότι ο Μπέος είναι ξεκάθαρη καρικατούρα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε… it is what it is» τόνισε η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Όχι, δεν είναι καρικατούρα του Καραγκιόζη που τραγουδάμε και χορεύουμε στο όνομα της ελληνικής μνήμης. Είναι μια φασιστική καρικατούρα. Μια υβριστική, προσβλητική, σεξιστική, 2025 καρικατούρα», συνέχισε η Σοφία Μουτίδου.