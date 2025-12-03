Ελλάδα

Τα «γαλλικά» του Μπέου στον Πολύζο στο άναμμα του δέντρου στον Βόλο: «Πάντα κάνει κάποια μ@@@@@@»

Το σχόλιο για το σακάκι και το χιούμορ του δημάρχου προς τον Σωτήρη Πολύζο
Αχιλλέας Μπέος
Photo / magnesianews.gr

Ο Αχιλλέας Μπέος είναι σίγουρα μία ηχηρή και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του Βόλου που πολλές φορές προκαλεί με τα όσα λέει αλλά και την αθυροστομία του.

Έτσι και κατά την τελετή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο, ο Αχιλλέας Μπέος και τα γαλλικά του επί σκηνής, προκάλεσαν εμφανή αμηχανία στον παρουσιαστή της εκδήλωσης, Σωτήρη Πολύζο, και την τραγουδίστρια Ανδρομάχη που βρέθηκε στην πόλη μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη.

«Μήπως το σπάνιο παιδί που ψάχνεις είναι ο Αχιλλέας Μπέος;» είπε ο Σωτήρης Πολύζος στην Ανδρομάχη λίγο πριν καλέσει στη σκηνή τον Αχιλλέα Μπέο.

«Δήμαρχε του Βόλου, δημιουργέ αυτού του σόου, Αχιλλέα Μπέο, ελάτε στη σκηνή γιατί πέρασε ώρα και δεν σας έχουν δει οι άνθρωποί σας, οι άνθρωποί μας, η πόλη σας. Νάτο το παιδί», είπε ο Σωτήρης Πολύζος και ο δήμαρχος Βόλου ανέβηκε στη σκηνή και έσπευσε να του απαντήσει:

«Είναι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει γιατί πάντα κάνει κάποια μ@@@@@@ αλλά δεν πειράζει, το ξεπερναμε. Άλλο ήταν το σκηνικό σήμερα».

 

Όμως δεν σταμάτησαν εκεί τα γαλλικά του δημάρχου, καθώς ο Αχιλλέας Μπέος δεν δίστασε να φέρει και πάλι τον Σωτήρη Πολύζο σε δύσκολη θέση αυτή τη φορά σχολιάζοντας το σακάκι του.

 

«Το μόνο που δεν έχει δει ο Φέρρης είναι αυτό το σακάκι. Τι σακάκι φοβερό, τραπεζομάντιλο το είχε η γιαγιά μου στο σπίτι και το πήρε ο π@@@@@@ και το έκανε σακάκι», είπε ο δήμαρχος και συνέχισε: «χιούμορ είναι, αν δεν έχουν χιούμορ τι να τους κάνουμε; Ας με παρεξηγήσουν, κάνουμε και λίγο πλάκα, γιορτές έρχονται».

