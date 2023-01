Όταν ο Άγγλος ζωγράφος Τζον Κράξτον αγόρασε από ένα κατάστημα με αντίκες στο Λονδίνο έναν πολυέλαιο φαίνεται πως έκανε πολύ σωστή επιλογή.

Ο ζωγράφος αγόρασε τον ασυνήθιστο πολυέλαιο που υποψιαζόταν ότι ήταν έργο του σπουδαίου γλύπτη Αλμπέρτο Τζακομέτι (Alberto Giacometti) στην τιμή των 250 αγγλικών λιρών.

Τώρα ο πολυέλαιος, που κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940, μπορεί να πωληθεί σε δημοπρασία του οίκου Christie’s σε λίγες εβδομάδες έως και 7 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

