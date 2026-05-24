Σπύρος Μπιμπίλας για Ιωάννα Τούνη: Δεν με αφορά καθόλου η κυρία, είναι κάτι τελείως ξένο από εμένα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και μεταξύ άλλων δέχτηκε ερώτηση για την Ιωάννα Τούνη, με αφορμή την εμφάνισή της στις Κάννες. Ο ηθοποιός και βουλευτής ανέφερε πως η επιχειρηματίας και influencer είναι κάτι τελείως ξένο για εκείνον. Δεν θέλησε να αναφερθεί ονομαστικά σε εκείνη, ωστόσο έσπευσε να πει πως στη σημερινή εποχή, παίρνουν αξία και άνθρωποι που – σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα – δεν έχουν.

Όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνιση που έκανε η Ιωάννα Τούνη στις Κάννες και τα σχόλια σχετικά με την παρουσία της ως influencer, ο Σπύρος Μπιμπίλας απάντησε: «Δεν με αφορά καθόλου η κυρία Τούνη, ούτε με νοιάζει πού πάει, ούτε με νοιάζει να τη σχολιάζω. Είναι κάτι τελείως ξένο από εμένα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε γενικότερα στο φαινόμενο των influencer και στη θέση που έχουν αποκτήσει στη σύγχρονη κοινωνία.

«Ο καθένας ας πηγαίνει όπου θέλει, αφού έχει λεφτά, αφού τον καλούν, αφού τον πληρώνουν για να τα κάνει αυτά. Οι influencer είναι πια παντού. Τους δίνουν τεράστια αξία, διότι πια… ό,τι δεν έχει πραγματική αξία, έτσι όπως έχει γίνει η κοινωνία, παίρνει αξία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει στον φωτογραφικό φακό. «Είμαι απλά ένα κορίτσι ζώντας τη στιγμή μου στο Χόλιγουντ», έγραψε.