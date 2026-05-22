Ιωάννα Τούνη: Οι εντυπωσιακές εικόνες από την εμφάνισή της στο φεστιβάλ των Καννών – «Ζώντας τη στιγμή μου στο Χόλιγουντ»

Υπέρλαμπρη ήταν η Ιωάννα Τούνη στην πρώτη της εμφάνιση στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών., η οποία δεν έχασε ευκαιρία από το να μοιραστεί με τις «συμπεθέρες» της, την μοναδική εμπειρία που έζησε στη γαλλική ριβιέρα.

Σε ένα από τα πιο γνωστά κόκκινα χαλιά του κόσμου έδωσε το παρών η Ιωάννα Τούνη σήμερα (22.05.2026), σε ένα ταξίδι express. Η Ελληνίδα influencer φόρεσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα που μαγνήτισε τα βλέμματα αλλά και όλους τους φωτογραφικούς φακούς που την απαθανάτισαν στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εννοείται ότι η 33χρονη influencer και επιχειρηματίας, θα ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Φρόντισε να ανεβάσει αρκετό υλικό για τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ όπως η ίδια αποκάλυψε, επέστρεψε ήδη στην Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως είπε η ίδια, κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσβαση στο Φεστιβάλ των Καννών, παρότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο για όσους δεν συνδέονται με χορηγούς ή με τον χώρο του κινηματογράφου, ενώ υποσχέθηκε πως θα εξηγήσει το πώς της δόθηκε αυτή η ευκαιρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μόλις μου έκανε παρατήρηση μία κυρία ότι το φόρεμά μου δημιουργεί κίνηση στις σκάλες… και έχει δίκιο… Το φόρεμα, δύο τόνοι παιδάκι μου…», ανέφερε χαρακτηριστικά μέσα σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει στον φωτογραφικό φακό. «Είμαι απλά ένα κορίτσι ζώντας τη στιγμή μου στο Χόλιγουντ», έγραψε.