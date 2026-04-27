Σταματίνα Τσιμτσιλή: Δεν είμαι έγκυος, όμως αν έμενα ξανά, αυτήν την ιδέα θα ήθελα πολύ να την κάνω

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε τον λόγο το πρωί της Δευτέρας (27-04-2026) κατά τη διάρκεια του «Happy Day» που παρουσιάζει στον Alpha και θέλησε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που ανέφεραν πως βρίσκεται σε εγκυμοσύνη. Η παρουσιάστρια τα διέψευσε και εστίασε στο story που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram με τη νεογέννητη Ξένια στην αγκαλιά της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή χαρακτήρισε εξαιρετική την ιδέα που είχε η Κατερίνα Καινούργιου και ανέφερε πως αν η ίδια έμενε ξανά έγκυος, θα ήταν κάτι που σίγουρα θα έκανε.

«Νομίζω ότι αυτό το βίντεο ήταν συγκλονιστικό, αν είστε εγκυούλες να το κάνετε. Δηλαδή εγώ αν ξαναέμενα έγκυος – γιατί δεν είμαι, διάβασα και κάτι δημοσιεύματα «έγκυος η Τσιμτσιλή»… Όχι παιδιά, δόξα τω Θεώ, σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του τρίτου μας παιδιού. Αλλά αν ξαναέμενα ποτέ έγκυος, είναι μια ιδέα που θα ήθελα πολύ να την κάνω.

Οι εγκυούλες δηλαδή να τραβήξουν ένα πλάνο έτσι ξαπλωμένες με την κοιλίτσα και μετά με το μωράκι», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Και όμορφο και συγκινητικό και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή χωρίς να δείχνει το πρόσωπό της ή το πρόσωπο του μωρού, είναι πολύ τρυφερό. Και φλατ η κοιλιά… Άστα, εμείς έτσι δεν ήμασταν ούτε μετά από έναν χρόνο», συμπλήρωσε με χιούμορ η παρουσιάστρια.

«Τα παιδιά μου λένε: «Μαμά, κάνατε gender reveal;». Αυτό, για την αποκάλυψη φύλου. Παιδιά, όταν εμείς ήμασταν σε εγκυμοσύνη, δεν ήταν ακόμα της μόδας. Αν τύχει, θα κάνω και gender reveal και τέτοιο βίντεο και απ’ όλα. Το baby shower κάπως το ψιλοκάναμε. Δεν το λέγαμε baby shower. Έχουμε λόγους να ξανακάνουμε μωρό, να τα δοκιμάσουμε όλα», κατέληξε στο ίδιο ύφος η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Βλέπουμε με τη Σταματίνα ότι τα τρία μας παιδιά είναι αυτό το δώρο που μας χάρισε ο Θεός και προχωρούμε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και εγώ και η Σταματίνα θα θέλαμε κι άλλα παιδιά. Ο Θεός αποφασίζει. Ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο είναι» ανέφερε προ ημερών ο Θέμης Σοφός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.