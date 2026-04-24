Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκινητικό βίντεο με το μωρό της και η selfie του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν εδώ και 3 εβδομάδες η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Η λαμπερή παρουσιάστρια διανύει τη σημαντικότερη και ομορφότερη φάση της ζωής της, καθώς ήταν εδώ και χρόνια επιθυμία της να γίνει μητέρα. Από τότε απολαμβάνει τις στιγμές με τη νεογέννητη κόρη της, που θα πάρει το όνομα Ξένια. Περήφανος μπαμπάς είναι φυσικά και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος κυκλοφορούσε πρόσφατα με μπλούζα που έγραφε «daddy». Η Κατερίνα Καινούργιου μία ημέρα νωρίτερα δημοσίευσε μία ολόσωμη selfie και έδειξε πώς είναι σε άψογη φόρμα, μόλις 20 ημέρες μετά τη γέννα.

Την Παρασκευή (24.04.2026) η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στα social media ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται πλάνο της από την εποχή που ήταν ακόμα έγκυος και αμέσως μετά το ίδιο πλάνο και στη θέση της φουσκωμένης κοιλιάς είναι ακουμπισμένη η κορούλα της, η οποία κοιμάται αγγελικά.

«Είχα ένα όνειρο… Έχω όλα όσα ήθελα…», έγραψε στα αγγλικά η Κατερίνα Καινούργιου ως λεζάντα της ανάρτησής της και μοιράστηκε με τον τρόπο αυτό μέρος από την ευτυχία που βιώνει με τους θαυμαστές της στο Instagram.

Παράλληλα, φωτογραφία με τη νεογέννητη κορούλα του δημοσίευσε και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Ο επιχειρηματίας ανέβασε μία selfie με το μωράκι τους, το οποίο ήταν στον μάρσιπο, τον οποίο κρατούσε στοργικά.

«Η Κατερίνα Καινούργιου είναι μαμά. Είναι όπως ακριβώς την περίμενα. Της έλεγα πάντα “μόλις κάνεις παιδί, είμαι σίγουρος ότι θα είσαι μία παραδοσιακή μαμά. Πάνω στο παιδί, δεν θ’ ασχολείσαι με τίποτα άλλο”, και πράγματι αυτό έγινε», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος για την Κατερίνα Καινούργιου.