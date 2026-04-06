Σταματίνα Τσιμτσιλή για Κατερίνα Καινούργιου: «Πήγα και την είδα, ήταν πολύ συγκινημένη»

Στιγμές ευτυχίας βιώνουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής καθώς την Παρασκευή (03.04.2026) απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήγε το Σάββατο στο μαιευτήριο για να δώσει από κοντά τις ευχές της στη συνάδελφό της και μίλησε για τη νέα μανούλα.

Το πρωί της Δευτέρας (06.04.2026) η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για την Κατερίνα Καινούργιου, που γέννησε με καισαρική τομή, μέσω της εκπομπής «Happy Day».

«Πήγα και είδα το Κατερινάκι μας το Σάββατο. Ένα καλό δώρο της το ‘χα πάρει πριν γεννήσει, αλλά εκεί, επειδή δεν μπορείς να πας με άδεια χέρια, της πήγα ένα τεράστιο αρκουδάκι με ένα ροζ φιόγκο. Αλλά ούτως ή άλλως είχε μπαλόνια, λουλούδια… Μετά στα sites λέγανε “το δώρο που της πήγε η Σταματίνα”. Παιδιά, τι θα της πήγαινα; Γλυκά; Αυτά τα κερνάει η Κατερινούλα. Εγώ της πήγα αυτόν τον αρκούδο», είπε αρχικά.

«Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη και είναι πολύ ευτυχισμένη, γιατί μιλάμε και με μηνύματα. Είναι εκεί με τον άντρα της. Ήταν και η πεθερά της, η οποία είναι γυναικολόγος… Λοιπόν, όπως και να ‘χει, είναι πολύ ευτυχισμένοι. Θα τα δούμε σε λίγο, γιατί θα μιλήσουμε και με τον γιατρό της. Όλη η ομάδα παιδιά, για το Κατερινάκι μας. Να ‘ναι καλά και ευτυχισμένη», πρόσθεσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.