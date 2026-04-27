Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της – «Ήρθες και φώτισες τις ζωές μας»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια με τον Θέμη Σοφό και – όπως έχουν αναφέρει και οι δυο – η επιθυμία τους είναι να αποκτήσουν κι άλλα παιδιά. Το ζευγάρι είναι γονείς της Νάγιας, της Μαίρης και του Γιάννη και ο μικρούλης έγινε 8 ετών. Έτσι, η λαμπερή παρουσιάστρια έκανε μία τρυφερή ανάρτηση προς τιμής του.

Ο Γιάννης έχει τα γενέθλιά του τη Δευτέρα (27.04.2026) και η περήφανη μητέρα του, Σταματίνα Τσιμτσιλή, έκανε μία γλυκιά ανάρτηση για τιμήσει την ιδιαίτερη αυτή ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα χρόνια περνούν γρήγορα… σημασία έχει όμως να περνούν με τους ανθρώπους που αγαπάμε στην αγκαλιά μας. Χρόνια πολλά αγόρι μας υπέροχο, καλόκαρδο και χαρισματικό που ήρθες και φώτισες τις ζωές μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Παράλληλα μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες με τον γιο της και οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να στείλουν ευχές για τα γενέθλια του μικρούλη.

View this post on Instagram A post shared by stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

Ανάμεσα τους ήταν και αρκετά αναγνωρίσιμα πρόσωπα, όπως η Καλομοίρα, η Ζωή Κρονάκη, ο Γιώργος Τσαλίκης, η Άννα Πρέλεβιτς, ο Τριαντάφυλλος, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Χριστίνα Παππά, η Βασιλική Ανδρούτσου και πολλοί άλλοι.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ξανά έγκυος.