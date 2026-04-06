Συμβαίνει τώρα:
Στις 11 το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού
Lifestyle

Σταματίνα Τσιτσιμτσιλή για Ιωάννα Τούνη: «Δεν πιστεύω ότι δεν ήξερε ότι δεν πρέπει να ανεβάσει το όνομα»

«Βγήκε το Σάββατο με το baby doll…», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου
Ιωάννα Τούνη
Η Ιωάννα Τούνη / NDP PHOTO

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της σχολίασαν όλα όσα έγιναν με την Ιωάννα Τούνη και κατέληξε να συλληφθεί το Σάββατο (04.04.2026) στο πλαίσιο του αυτοφώρου κι έπειτα αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα

Το πρωί της Δευτέρας (06.04.2026) η εκπομπή «Happy Day» σχολίασε το γεγονός ότι η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε το πρόσωπο και το όνομα του ενός εκ των καταδικασθέντων για το revenge porn, με αποτέλεσμα αυτός να της κάνει μήνυση. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως η influencer δε γνώριζε ότι δεν έπρεπε να κοινοποιήσει δημοσίως το όνομά του. 

«Δε θα ρίξουμε τώρα το φταίξιμο στον μετρ», είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ιωάννα δεν ήξερε ότι δεν πρέπει να ανεβάσει το όνομα. Αν ήξερε ότι μπορεί να το κάνει, θα το είχε κάνει εδώ και καιρό. Νιώθω ότι η Ιωάννα ήξερε ότι δεν μπορεί να το κάνει νομικά, αλλά μπορώ να καταλάβω τη συναισθηματική της κατάσταση».

Ο Δημήτρης Παπανώτας είπε: «Εδώ είναι μια οργανωμένη κοινωνία με κανόνες και οφείλουμε αυτούς τους κανόνες να τους σεβόμαστε. Δεν ξέρω εγώ κανέναν κανόνα που να λέει πως αν καταδικαστείς από δικαστήριο πρέπει να κάτσεις σπίτι σου».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Τη βλέπω την Ιωάννα πολύ προσεκτικά από την πρώτη στιγμή της δικαστικής διαμάχης, κράτησε τα προσχήματα, ντύνεται πολύ ωραία. Βγήκε το Σάββατο με το baby doll… Εντάξει, ήταν καλυμμένη η κοπέλα μπροστά… Αλλά ρε Ιωάννα μου, εσύ, επειδή τα προσέχεις…».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
186
121
100
96
Newsit logo
Newsit logo