Στην Κόρινθο τα δύο mega yachts του δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή του WhatsApp, Jan Koum

Δύο εντυπωσιακά και πολυτελή mega yachts έκαναν την εμφάνιση τους και τράβηξαν τα βλέμματα στην παραλία Καλάμια στην Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες το Nebula και το Moorise, ανήκουν στον Ουκρανοαμερικανό επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο, Jan Koum, γνωστό κυρίως ως συνιδρυτή του WhatsApp, της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων που έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Τα υπερσύγχρονα σκάφη του δισεκατομμυριούχου Γιαν Κουμ, πραγματικά «πλωτά παλάτια», δεν πέρασαν απαρατήρητα στην Κόρινθο, με το μέγεθος και τον εντυπωσιακό σχεδιασμό τους και οι παρευρισκόμενοι τράβηξαν φωτογραφίες αλλά και βίντεο από τα τεράστια αυτά σκάφη.

Moonrise

Το Moonrise πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα σκάφη που έχουν κατασκευαστεί ποτέ από το διάσημο ολλανδικό ναυπηγείο Feadship, με μήκος σχεδόν 100 μέτρα και αξία που ξεπερνά τα 220 εκατομμύρια δολάρια.

Το Moonrise ξεχωρίζει για την κομψή του γραμμή και τον πολυτελή του χαρακτήρα ενώ μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 καλεσμένους σε υπερσύγχρονες καμπίνες και το πλήρωμά του αριθμεί περισσότερα από 30 άτομα, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Στα καταστρώματά του βρίσκονται χώρος ευεξίας, γυμναστήριο, beach club, πισίνα, αλλά και ελικοδρόμιο, καλύπτοντας κάθε απαίτηση των ιδιοκτητών και των επισκεπτών.

Κινείται με δύο πανίσχυρους κινητήρες MTU που του χαρίζουν μέγιστη ταχύτητα σχεδόν 20 κόμβων, ενώ η αυτονομία του ξεπερνά τα 4.500 ναυτικά μίλια, επιτρέποντας υπερατλαντικά ταξίδια με άνεση και ασφάλεια. Το 2021, μάλιστα, βραβεύτηκε ως το καλύτερο mega yacht στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένα “πλωτό παλάτι”.

Nebula

Το Νebula είναι γνωστό για τον διακριτικό σχεδιασμό του και την προηγμένη τεχνολογία. Το όνομα “Nebula” (νεφέλωμα) υποδηλώνει επιστημονικό ή κοσμικό ενδιαφέρον, συμβατό με το background του Koum στην τεχνολογία.

Ως support vessel χρησιμοποιείται για μεταφορά εξοπλισμού, προσωπικού ασφαλείας, παιχνιδιών όπως jet ski, tender, ελικόπτερα και επιτρέπουν στο κύριο σκάφος να παραμένει καθαρό και πολυτελές.

Φέτος το καλοκαίρι πολλοί «celebrities» έχουν επιλέξει την Ελλάδα για τις διακοπές τους.