«Στοπ» σε έξι βιβλία του Dr. Seuss λόγω ρατσιστικών εικόνων

Έξι βιβλία του Dr. Seuss, του Αμερικανού συγγραφέα, εικονογράφου, ποιητή και σκηνοθέτη, Θίοντορ Σους Γκάιζελ -συμπεριλαμβανομένων των «And to Think That I Saw It on Mulberry Street» και «If I Ran the Zoo»- θα σταματήσουν να εκδίδονται λόγω ρατσιστικών εικόνων, οι οποίες διακρίνονται από έλλειψη ευαισθησίας, ανακοίνωσε η επιχείρηση που διατηρεί και προστατεύει την κληρονομιά του συγγραφέα.

«Η διακοπή των πωλήσεων αυτών των βιβλίων είναι μόνο ένα μέρος της δέσμευσής μας και του ευρύτερου σχεδίου μας να διασφαλίσουμε ότι ο κατάλογος της Dr. Seuss Enterprises αντιπροσωπεύει και υποστηρίζει όλες τις κοινότητες και τις οικογένειες» αναφέρεται σε ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου.

Τα άλλα βιβλία που επηρεάζονται είναι τα McElligot’s Pool, On Beyond Zebra!, Scrambled Eggs Super!, και The Cat’s Quizzer

Η απόφαση να σταματήσει η έκδοση και η πώληση των παιδικών βιβλίων ελήφθη πέρυσι μετά από συζητήσεις μηνών, γνωστοποίησε η εταιρεία.

«H Dr. Seuss Enterprises άκουσε και έλαβε σχόλια από το κοινό, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ειδικών στον τομέα, ως μέρος της διαδικασίας αναθεώρησης. Στη συνέχεια συνεργαστήκαμε με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων και εκπαιδευτικών, για να αναθεωρήσουμε τον κατάλογο των τίτλων μας» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τα βιβλία του Θίοντορ Σους Γκάιζελ, ο οποίος γεννήθηκε στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης στις 2 Μαρτίου 1904 – έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες, καθώς και σε μπράιγ και πωλούνται σε περισσότερες από 100 χώρες. Ο συγγραφέας πέθανε το 1991.

Ενώ τα έργα του λατρεύτηκαν από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο για τις θετικές αξίες του περιβαλλοντισμού και της ανοχής, τα τελευταία χρόνια υπήρξε αυξανόμενη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο οι Μαύροι, οι Ασιάτες και άλλοι έχουν ζωγραφιστεί σε μερικά από τα πιο αγαπημένα παιδικά βιβλία του, καθώς και για εικόνες διαφημίσεων και εικονογραφήσεις του Δρ. Σους.

Το 2017, βιβλιοθηκάριος σε σχολείο του Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης επέκρινε τη δωρεά δέκα βιβλίων του συγγραφέα, από την τότε πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, λέγοντας ότι τα συγκεκριμένα βιβλία «ήταν εμποτισμένα με ρατσιστική προπαγάνδα και βλαβερά στερεότυπα». Το 2018, το αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του «Dr. Seuss» Μουσείο στη γενέτειρά του, την πόλη Σπρίνγκφιλντ, αφαίρεσε τοιχογραφία που απεικόνιζε με στερεοτυπικό τρόπο Ασιάτη.

Την απόφαση διακοπής έκδοσης των βιβλίων χαιρέτισε ο Αμερικανός τηλεοπτικός παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ τονίζοντας ότι ήταν μία κίνηση υπευθυνότητας.

Ο οικοδεσπότης του «Late Show» από την εκπομπή του ανέφερε ότι είναι μια υπεύθυνη κίνηση από την πλευρά της εταιρείας.

«Δεν υπήρξε συγκλονιστική κατακραυγή, αλλά αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν αυτές οι εικόνες στους αναγνώστες, ειδικά στα παιδιά, και προσπαθούν να το διορθώσουν επειδή τα βιβλία του Dr. Seuss πρέπει να είναι διασκεδαστικά για όλους τους ανθρώπους» ανέφερε.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιδεικνύεις υπευθυνότητα» πρόσθεσε και επισήμανε «επειδή ο Dr Seuss έχει επίσης τόσα πολλά βιβλία που είναι υπέροχα και διδάσκουν στα παιδιά ζωτικής σημασίας μαθήματα που έχουν απήχηση μέχρι σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες αρχείου: Reuters.