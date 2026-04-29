Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Δεν μου έχει έρθει το εξώδικο, θα αφήσω ερωτηματικό για το διαζύγιο

Σοφία Μαριόλα και Στράτος Τζώρτζογλου χώρισαν μετά από 7 χρόνια σχέσης, με τον ηθοποιό να παραχωρεί νέες δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», που μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου. Όπως είπε δεν έχει λάβει εξώδικο από την πρώην σύζυγό του, ενώ σε ερώτηση για το αν έχει βγει το διαζύγιό τους, απάντησε αινιγματικά.

Όπως διευκρίνισε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε ερώτηση για την Σοφία Μαριόλα: «Δεν μου έχει έρθει ποτέ εξώδικο, είπε την αλήθεια η Σοφία. Δεν έχουμε μίσος, φθόνο, ζήλια».

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν έχει βγει το διαζύγιό τους, ο ηθοποιός απάντησε: «Θα το αφήσω με ερωτηματικό για να έχουμε να τρωγόμαστε τις επόμενες εβδομάδες».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε κληθεί προ ημερών να σχολιάσει φωτογραφίες της πρώην συζύγου του, με την αντίδρασή του να προκαλεί συζητήσεις. Η Σοφία Μαριόλα έστειλε εξώδικο σε ΜΜΕ, καθώς όπως είπε, πως ήθελε να δώσει ένα τέλος σε όλες αυτές τις συζητήσεις του τελευταίου διαστήματος.

«Αλήθεια; Πλάκα μου κάνεις. Μου κάνει περίεργο θα μου το έλεγε. Είναι Πρωταπριλιά, μου λες ψέματα. Θα το ψάξω», είχε δηλώσει ο Στράτος Τζώρτζογλου στην εκπομπή «Το πρωινό» όταν είχε ερωτηθεί για τον νέο σύντροφο της Σοφίας Μαριόλα.