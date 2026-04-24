Στράτος Τζώρτζογλου: Η πρώτη αντίδραση μετά το εξώδικο της Σοφίας Μαριόλα – «Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου, είμαστε μια χαρά»

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει για πρώτη φορά για το εξώδικο της Σοφίας Μαριόλα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο ηθοποιός είπε ότι σέβεται την απόφαση της, να μην γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις για την πρώην σύζυγό του και του στενού της περιβάλλοντός της.

«Η Σοφία το εξώδικο το έστειλε στα media, όχι σε μένα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό»», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου για την πρώην σύζυγό του Σοφία Μαργιόλα. Σε κάθε περίπτωση, εξήγησε ότι υπάρχουν ακόμη θετικά συναισθήματα και από τις δύο πλευρές.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου πρόσθεσε: «Ο καθένας είναι ελεύθερος για τις επιλογές του. Δεν έχω γνώμη πάνω σε αυτό. Δε θέλω να μιλήσω καθόλου. Είμαστε μια χαρά. Ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του. Είναι όλα οκ.

Δε θέλω να μιλήσω καθόλου, ειδικά αυτή την εποχή μετά το εξώδικο. Το σέβομαι. Σέβομαι την απόφαση αυτών των ανθρώπων, να μη μιλάμε για κανένα μέλος αυτής της υπόθεσης. Δεν έχει συμβεί κάτι… Είμαστε δυο άνθρωποι που ακόμα έχουμε αγάπη».

Ο χωρισμός του Στράτου Τζώρτζογλου με τη Σοφία Μαριόλα έγινε γνωστός τον Ιανουάριο, μέσα από ανακοίνωση του ίδιου του ηθοποιού.