Οι θαυμαστές του Machine Gun Kelly και της Megan Fox έχουν μείνει ανήσυχοι από ένα βίντεο του ζευγαριού που δείχνει ότι υπάρχει… παγωμάρα μεταξύ τους, στο κόκκινο χαλί των βραβείων Daily Front Row στο Λος Άντζελες.

Ενώ κανονικά ο Machine Gun Kelly και η Megan Fox είναι ο ένας πάνω στον άλλο ή «πίνουν ο ένας το αίμα του άλλου», το ζευγάρι προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του, αφού η Fox φάνηκε να σνομπάρει τον αρραβωνιαστικό της από τη δημόσια κίνησή του να της δείξει την αγάπη του, κάτι που – μέχρι τώρα – ήταν συνηθισμένη εικόνα και για τους δύο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ώρα που ο ράπερ πάει να φιλήσει την αρραβωνιαστικιά του, αυτή φαίνεται να τραβιέται και να τον κοιτάει με ένα αυστηρό βλέμμα ενώ δεν απαντάει στο φιλί του. Στη συνέχεια, η ηθοποιός προχωρά στο κόκκινο χαλί μπροστά από τον αρραβωνιαστικό της, αφήνοντάς τον να πίνει το ποτό του πίσω της, δείχνοντας ελαφρώς αμήχανος.

Στο βίντεο που φαίνεται η αμήχανη στιγμή του ζευγαριού, έπεσε «βροχή» από σχόλια, με τον κόσμο να λέει «ωχ ήταν όντως πολύ αναστατωμένη» ενώ ένας άλλος χρήστης έγραψε «η περίοδος του μήνα του μέλιτος τελείωσε, η πραγματικότητα είναι τώρα στο προσκήνιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη ένας χρήστης που σχολίασε το επίμαχο βίντεο, χρησιμοποίησε την ευκαιρία να πικάρει τη μουσική του Machine Gun Kelly, γράφοντας «και εγώ έχω το ίδιο ύφος όταν ακούω τη μουσική του».

Megan Fox and @machinegunkelly at the Daily Front Row's 6th Annual Fashion Los Angeles Awards

📸 GettyImages pic.twitter.com/1fjDPse3bW