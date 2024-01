Την έγκριση του Όζι Όσμπορν πήρε ο ράπερ T-Pain για την διασκευή του κλασσικού τραγουδιού War Pigs των Black Sabbath.

«Η καλύτερη διασκευή του War Pigs» είναι για τον θρύλο της heavy metal αυτή του T-Pain, όπως είπε ο ίδιος σε σχόλιο στο twitter. «Γιατί δεν με καλέσατε παιδιά;», έγραψε επίσης ο Όζι Όσμπορν των εμβληματικών Black Sabbath στην συζήτηση στο twitter που μάζεψε χιλιάδες likes.

Σε απάντηση, ο 39χρονος T-Pain έγραψε: «Είσαι πάντα προσκεκλημένος. Κορυφαίος στη λίστα, κάθε φορά!! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαίνει πολλά να προέρχονται (σχόλια) από τον ίδιο το μεγαλειότατο».

Σε άλλο μήνυμα, ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Το πρώτο πράγμα που είπα ήταν “ουάου”. Αυτό είναι τιμή και η μεγαλύτερη μορφή επικύρωσης. Ευχαριστώ αδερφέ @OzzyOsbourne».

This is the best cover of “War Pigs” ever. Why didn’t you guys call me? https://t.co/yf0IjUninA — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 10, 2024

Το «War Pigs» είναι ένα τραγούδι διαμαρτυρίας κατά του πολέμου, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από τους Black Sabbath το 1970 ως το πρώτο του δεύτερου άλμπουμ τους «Paranoid».

Οι Βρετανοί πρωτοπόροι του heavy metal, ο τραγουδιστής Όσμπορν, ο κιθαρίστας Τόνι Αϊόμι, ο ντράμερ Μπιλ Γουόρντ και ο μπασίστας Γκίζερ Μπάτλερ δημιούργησαν το συγκρότημα δύο χρόνια νωρίτερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η εκδοχή του τραγουδιού από τον T-Pain συμπεριελήφθη αρχικά στο άλμπουμ του με διασκευές «On Top Of The Covers», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο. Ο Όζι Όσμπορν σχολίασε live ερμηνεία από το άλμπουμ του Δεκεμβρίου του T-Pain «On Top of The Covers (Live From The SunRose)», που ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες.