Ταμίλα Κουλίεβα: Δεν μπορώ τον φανατισμό, πάντα προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα σφαιρικά

Για την γενέτειρα της και για τις συνέπειες κάθε πολέμου μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ταμίλα Κουλίεβα στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου αυτή την εβδομάδα.

Αν συναντούσατε την Ταμίλα των 20 ετών, τι συμβουλή θα της δίνατε;

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Να ακολουθεί τα “θέλω” της. Να βάζει στόχους και να τους κυνηγά.

Έχετε γεννηθεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Νιώθετε κάποιες φορές έναν διχασμό με τον πόλεμο τώρα; Παίρνετε θέση;

Ένας πολιτισμένος άνθρωπος τι θέση μπορεί να πάρει απέναντι σε έναν πόλεμο; Αυτό που με αφορά είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορώ τον φανατισμό. Πάντα προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα σφαιρικά. Όμως, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, κανένα συμφέρον δεν μπορεί να δικαιολογήσει έναν πόλεμο.

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Και μέσα από το θέατρο παίρνουμε θέση απέναντι στη ζωή. Επειδή μεγάλωσα σε μια χώρα που πια δεν υπάρχει, στη Σοβιετική Ένωση, οφείλω να πω ότι ήταν μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Μεγάλωσα με το σύνθημα “ποτέ ξανά πόλεμος” και γι’ αυτό μου είναι πολύ δύσκολο να μιλώ γι’ αυτό το θέμα. Είναι σαν να πρέπει να εξηγήσω κάτι αυτονόητο, που τελικά δεν είναι. Με αγωνία περιμένω να τελειώσει.

Δεν μπορώ να σκεφτώ διαφορετικά. Μιλάμε για ανθρώπους που μιλούν την ίδια γλώσσα, που μεγάλωσαν δίπλα – δίπλα. Κανείς δεν θέλει έναν πόλεμο. Και όταν μια χώρα εισβάλλει σε μια άλλη, αυτό είναι καταδικαστέο.