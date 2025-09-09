Συμβαίνει τώρα:
Τατιάνα Μπλάτνικ: Εικόνες από την κομψή της εμφάνιση σε βόλτα που έκανε στην Αθήνα

Η Τατιάνα Μπλάτνικ έχει επιστρέψει στην Αθήνα και ετοιμάζεται να επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις της
Τατιάνα Μπλάτνικ
Τατιάνα Μπλάτνικ / NDP PHOTO

Η Τατιάνα Μπλάτνικ συνεχίζει να ζει στην Αθήνα και πλέον εκμεταλλεύεται τον ηλιόλουστο καιρό για βόλτες. Σε μία από αυτές, έπεσε πάνω σε φωτογράφους που βρήκαν την ευκαιρία να καταγράψουν ορισμένα καρέ. Στα 44 χρόνια της, η πρώην σύζυγος του Νικολάου Ντε Γκρες, παραμένουν γοητευτική.

Ντυμένη με αθλητικά, η Τατιάνα Μπλάτνικ περπάτησε σε δρόμο της Αθήνας, με ορισμένους να την αναγνωρίζουν και κάποιους να την πλησιάζουν για να της μιλήσουν. Όπως έχει πει η ίδια στο παρελθόν, έχει αγαπήσει την Ελλάδα και τον ελληνικό τρόπο ζωής. Έτσι μετά το πολυσυζητημένο της διαζύγιο, πήρε την απόφαση να παραμείνει στην Αθήνα.

«Όταν οι άνθρωποι με ρωτούν αν θα συνεχίσω να ζω στην Ελλάδα, η απάντησή μου είναι ένα μεγάλο ΝΑΙ. Εξαιτίας σας. Ευχαριστώ που ανοίξατε τις πόρτες σας, τις καρδιές σας και τα σπίτια σας. Η καλοσύνη και η υποστήριξή σας σημαίνει τα πάντα» είχε πει τον Φεβρουάριο του 2025.

Μετά το διαζύγιο από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, Φίλιππος και Νίνα επικοινώνησαν αρκετές φορές μαζί της, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι είναι κοντά της, ενώ κάποιοι υποστήριξαν ότι συναντήθηκαν οι τρεις τους μακριά από τυχόν αδιάκριτα βλέμματα.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ είχε αναφερθεί και στη στήριξη της οικογένειάς της, στις δύσκολες στιγμές που πέρασε, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Βήμα. «Είχα την υποστήριξη της οικογένειας μου, των φίλων μου και αντλούσα απέραντη δύναμη από αυτούς. Όλα συνέβησαν το ίδιο διάστημα χρονικά και αισθάνθηκα να μου έρχεται μία χιονοστιβάδα μπροστά σε όλους. Έμαθα το πόσο σημαντικό είναι να επιτρέπω στον εαυτό μου να αισθάνομαι, να κλαίω, να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου και να προχωρώ με συμπόνια στον εαυτό μου».

Πλέον η 44χρονη ετοιμάζεται για τη σεζόν που ξεκινάει μετά τις καλοκαιρινές διακοπές της. Πάντα απλή και προσιτή. 

Η βόλτα της Τατιάνας Μπλάτνικ στην Αθήνα
Η βόλτα της Τατιάνας Μπλάτνικ στην Αθήνα

mplatnik ndp mplatnik ndp mplatnik ndp mplatnik ndp mplatnik ndp

Πριν από μερικούς μήνες είχε δημοσιοποιήσει εικόνες από το ταξίδι που έκανε στην Κολομβία, όπου μεταξύ άλλων, συνάντησε και την νταντά της.

Η ίδια και ο Νικόλαος Ντε Γκρες, είχαν χωρίσει την Άνοιξη του 2024 και λίγους μήνες μετά, έγινε γνωστή η σχέση του 55χρονου με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη, που τελικά παντρεύτηκε στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά στην Πλάκα.

