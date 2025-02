Τέιλορ Σουίφτ: Αναγνώστης χειλιών αποκάλυψε τι είπε όταν την γιούχαραν στο Super Bowl – «Αχ τι συμβαίνει;»

Δύσκολο βράδυ είχε η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ κατά τη διάρκεια του Super Bowl όταν χιλιάδες οπαδοί άρχισαν να την αποδοκιμάζουν.

Η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ έδωσε το παρών στο event για να στηρίξει τον αγαπημένο της Τράβις Κέλσι, όμως η εμφάνισή της στην οθόνη του γηπέδου δεν συνοδεύτηκε από επευφημίες, όπως γίνεται συνήθως, αλλά από αποδοκιμασίες.Η ίδια πάντως μάλλον δεν το περίμενε, κοιτάζοντας την κάμερα με ένα… δολοφονικό ύφος.

Η τραγουδίστρια σύμφωνα με αναγνώστη χειλιών που μίλησε στη DailyMail, φάνηκε απορημένη να λέει:

«Αχ, τι, τι συμβαίνει;» αιφνιδιασμένη από την αρνητική υποδοχή.

Το περιστατικό συνέβη πριν από την ήττα της ομάδας του συντρόφου της, Kansas City Chiefs από τους Philadelphia Eagles με σκορ 22-40, στην πιο αναμενόμενη αθλητική διοργάνωση της χρονιάς.

Βέβαια οι αποδοκιμασίες ήταν αναμενόμενες από τους οπαδούς των Philadelphia Eagles, αφού η Τέιλορ Σουίφτ υποστηρίζει τους Kansas City Chiefs, όπου αγωνιζόταν ο αγαπημένος της Τράβις Κέλσι.

Το βίντεο με την αντίδραση της Τέιλορ Σουίφτ:

Booing taylor swift as if she’s playing on the field against ‘your’ team, even though she’s just sitting there looking pretty, is loser behavior pic.twitter.com/yZ13tJbDwB