Super Bowl 2025: Οπαδοί γιούχαραν την Τέιλορ Σουίφτ – Βίντεο την δείχνει να κοιτάζει αμήχανα και με γουρλωμένα μάτια

Κανείς δεν περίμενε πως η Τέιλορ Σουίφτ θα βρεθεί εν μέσω αποδοκιμασιών. Και όμως, η ίσως πιο αγαπημένη τραγουδίστρια σε όλον τον κόσμο δέχθηκε γιουχαρίσματα στο Super Bowl LIX.

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στις εξέδρες του Superdome στην Νέα Ορλεάνη, τα ξημερώματα της Δευτέρας (10.02.2025), αφενός για να καμαρώσει τον σύντροφό της, Τράβις Κέλτσι που έπαιξε με τους Kansas City Chiefs εναντίον των Philadelphia Eagles, αφετέρου για το εντυπωσιακό σόου που συνηθίζεται στο ημίχρονο του Super Bowl.

Όπως φάνηκε στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, στις οθόνες του γηπέδου ξεκίνησαν να εμφανίζονται όλοι οι διάσημοι αστέρες που απολάμβαναν τον αγώνα. Με το που εμφανίστηκε η Τέιλορ Σουίφτ όμως, χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν να την αποδοκιμάζουν, με την αντίδρασή της να γίνεται viral.

Δείτε την αντίδρασή της:

Booing taylor swift as if she’s playing on the field against ‘your’ team, even though she’s just sitting there looking pretty, is loser behavior pic.twitter.com/yZ13tJbDwB