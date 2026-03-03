Θανάσης Τσαλταμπάσης για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του: Ήμουν μέσα στον τοκετό, δίπλα στη σύζυγό μου

Το δεύτερο παιδάκι τους απέκτησαν προ ημερών ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη που πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Το ευτυχισμένο ζευγάρι έχει ήδη μία κόρη και πλέον ετοιμάζονται για το μεγάλωμα του γιου τους. Ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Φίλοι για πάντα», παρακολούθησε το βράδυ της Δευτέρας (02-03-2026) την επίσημη πρεμιέρα της σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι και αμέσως μετά έκανε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες.

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης αποκάλυψε πως βρισκόταν μέσα στον τοκετό και έκανε λόγο για τις πιο δυνατές στιγμές που έχει ζήσει. Όλα κύλησαν ομαλά και η Αγοραστή Αρβανίτη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, που ήρθε να συμπληρώσει την οικογενειακή ευτυχία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Tώρα είναι οι πρώτες μέρες, είναι νέο το δεδομένο, μπόλικη αϋπνία. Η σύζυγός μου, η Αγοραστή, που πρωταγωνιστεί και αυτή στην ταινία, δεν είναι εδώ γιατί είναι με το παιδί. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ δύσκολο», είπε αρχικά ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

«Ήμουν μέσα στον τοκετό, ήμουν δίπλα στη σύζυγό μου. Η κάθε στιγμή είναι πολύ δυνατή σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλο το ταξίδι απ’ την αρχή και κάθε στιγμή είναι μοναδική», συμπλήρωσε ο ηθοποιός, σε δηλώσεις του που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι τέλεια με την κόρη μας. Είναι δύο χρονών, έχει αρχίσει επικοινωνία πολύ έντονα, μιλάει πάρα πολύ, αρχίζει και σχηματίζει φράσεις, γελάει, παίζουμε. Είναι σε άλλο επίπεδο τώρα», είχε δηλώσει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Έχουμε φύγει από το “μόνο φροντίζω”. Χαιρόμαστε το παιδί τώρα. Αυτά τα δύο χρόνια δεν εργαζόμουν για το παιδί. Το ήθελα πολύ να είμαι μαζί της. Εκ των πραγμάτων χρειάζεται φουλ φροντίδα. Έχει να κάνει με το πώς το θέλει ο καθένας αλλά σίγουρα σε μια γενική ιδέα δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι η μάνα είναι πολύ καλό να είναι δίπλα στο μωρό. Σίγουρα δεν ενοχοποιούμε έναν άνθρωπο αν αποφασίσει να κάνει κάτι άλλο», είχε πει η Αγοραστή Αρβανίτη στην ίδια συνέντευξη.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023, ενώ έναν χρόνο αργότερα απέκτησε τη μικρή Θωμαΐδα.