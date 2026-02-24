Θανάσης Τσαλταμπάσης για Αγοραστή Αρβανίτη: Όταν κάναμε παιδί, κατάλαβα γιατί ένα ζευγάρι μπορεί να χωρίσει

Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη βρέθηκαν καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show», που μεταδόθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας και μίλησαν για τη γνωριμία, την οικογένεια που δημιούργησαν και την επαγγελματική πορεία τους. Το ζευγάρι έχει πλέον δύο παιδιά και είναι μαζί εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια. Σε αυτό το διάστημα υπήρξαν δυσκολίες που ξεπεράστηκαν.

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είπε για την Αγοραστή Αρβανίτη: «Γνωριστήκαμε στα τέλη του 2008. Είχα μια λανθάνουσα αίσθηση με την ελευθερία και πίστευα ότι είμαι πολύ ελεύθερο άτομο και δε θα άντεχα τις δεσμεύσεις. Δε θεωρώ τελικά ότι δεν είναι ελευθερία να είσαι με έναν άνθρωπο που αγαπάς. Μπορείς να είσαι πολύ ελεύθερος σε μια σχέση και ήμουν πολύ τυχερός με αυτή τη σχέση γιατί είμαι και ελεύθερος. Η Αγοραστή κατάλαβε το πάθος μου για τη δουλειά μου και συμπορεύτηκε μαζί μου».

Ο ηθοποιός προσέθεσε πως: «Ερχόταν στις παραστάσεις και τα σχόλια δεν ήταν αυτά που κάνει ένας απλός θεατής. Κάποια στιγμή είδα ότι η σχολή που είχε τελειώσει δεν της άρεσε και της είπα αν θέλει να πάει σε μια δραματική σχολή και ότι μπορεί να της αρέσει».

Με τη σειρά της, η Αγοραστή Αρβανίτη ανέφερε: «Όταν γνώρισα τον Θανάση ήμουν σε ένα κομβικό σταυροδρόμι στη ζωή μου, έπαιρνα το πτυχίο μου στην πληροφορική. Τότε ήμασταν πολύ πιτσιρίκια, είδε κάτι, με έβλεπε να τυραννιέμαι σε ένα αντικείμενο που δεν μου άρεσε. Τώρα είμαστε 17 χρόνια μαζί. Γνωριστήκαμε από τον φίλο μας τον Γιώργο. Είναι κολλητός».

Σχετικά με τη γνωριμία τους, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης ανέφερε ότι «Είχα κάνει τις διαφημίσεις και την πρώτη χρονιά του “Ευτυχισμένοι Μαζί”. Πήγα με τον φίλο μου σε ένα μπαράκι, που ήταν η ξαδέρφη του με κάτι φίλες της, μία από της οποίες, η Αγοραστή. Όταν μπήκα όρμηξαν όλοι και πελάτες και η παρέα του φίλου μου, γινόταν χαμός για φωτογραφίες. Υπήρχε μια κοπέλα πολύ όμορφη που ήταν σαν να μην έγινε τίποτα. Ήταν ατάραχη. Αυτή η κοπέλα ήταν η Αγοραστή. Μου άρεσε αλλά μέσα σε ένα μπούγιο μου έκανε εντύπωση. Και μου άρεσε αλλά έπαιξε ρόλο και ο εγωισμός μου».

Στο ίδιο πλαίσιο, η ηθοποιός συμπλήρωσε πως «Όντως γινόταν χαμός με τον Θανάση τότε, εμένα με σόκαρε. Η αλήθεια είναι ότι πρόθεσή μου δεν ήταν να σνομπάρω αλλά ένιωσα ότι “Ωραίο αυτό που κάνουν σε αυτόν τον άνθρωπο αλλά μπορεί να είναι και λίγο κουραστικό και ότι τον καταπιέζουμε”. Μας είχαν πει ότι θα έρθει κάποιος από το “Ευτυχισμένοι Μαζί” αλλά δεν ξέραμε ποιος. Εμένα μου άρεσε ο Θανάσης αλλά αυτό ήταν μια βιαστική στιγμή. Βγήκαμε ξανά άμεσα».

«Είναι τέλεια με την κόρη μας. Είναι δύο χρονών, έχει αρχίσει επικοινωνία πολύ έντονα, μιλάει πάρα πολύ, αρχίζει και σχηματίζει φράσεις, γελάει, παίζουμε. Είναι σε άλλο επίπεδο τώρα» ανέφερε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης για την κόρη τους, Θωμαϊς, και η Αγοραστή Αρβανίτη συμπλήρωσε πως:

“Έχουμε φύγει από το “μόνο φροντίζω”. Χαιρόμαστε το παιδί τώρα. Αυτά τα δύο χρόνια δεν εργαζόμουν για το παιδί. Το ήθελα πολύ να είμαι μαζί της. Εκ των πραγμάτων χρειάζεται φουλ φροντίδα. Έχει να κάνει με το πώς το θέλει ο καθένας αλλά σίγουρα σε μια γενική ιδέα δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι η μάνα είναι πολύ καλό να είναι δίπλα στο μωρό. Σίγουρα δεν ενοχοποιούμε έναν άνθρωπο αν αποφασίσει να κάνει κάτι άλλο».

Επιπλέον, ο ηθοποιός υπογράμμισε για τον ερχομό της κόρης τους ότι «Στις αρχές κατάλαβα γιατί ένα ζευγάρι μπορεί να χωρίσει. Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή του δεδομένου, που μπορεί να υπάρξει μια ένταση που δεν είχες άλλες φορές και να φτάσει το μυαλό σου ή να καταλάβεις κάποιον που έφτασε στο σημείο να χωρίσει».

«Είχαμε για λίγο καιρό τις εντάσεις μας, τις οποίες ξεπεράσαμε. Είχαμε κάποιες στιγμές που ‘μπουκώσαμε’ και μας έφερε μια ένταση που δεν είχαμε όλα τα χρόνια. Είπα πως είμαστε τόσο αγαπημένοι, τόσο δεμένοι, τόσο αποφασισμένοι, τόσο ευτυχισμένοι για το παιδί και ήρθαμε λίγο να κλονιστούμε. Φαντάσου τι μπορεί να γίνει όταν δεν υπάρχουν γερά θεμέλια» είπε καταληκτικά.