Θάνος Καληώρας: «Σήμερα δεν έχει καμιά σχέση το Εθνικό θέατρο με την αίγλη που είχε παλιά, είναι μπάτε σκύλοι αλέστε»

Στις μνήμες που διατηρεί από το Εθνικό θέατρο και στις αλλαγές που παρατηρεί σ’ αυτό με την πάροδο των χρόνων αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Θάνος Καληώρας.

Ο γνωστός τραγουδιστής φιλοξενήθηκε από τον Κρατερό Κατσούλη, το πρωινό της Πέμπτης (04.12.2025), στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» στην ΕΡΤ1. Μάλιστα, ο Θάνος Καληώρας σημείωσε ότι πλέον το Εθνικό θέατρο δεν έχει την αίγλη του τότε…

«Ήμουν σε ένα Εθνικό θέατρο το οποίο ήταν μια απίστευτη ιστορία. Είχε ανθρώπους μέσα οι οποίοι ήταν γαλουχημένοι και ταγμένοι μέσα στο θέατρο. Δεν είχαμε ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα άλλο, κάποιο ραδιόφωνο στη χάση και στη φέξη και κάποιες παραστάσεις που πήραν από το Εθνικό θέατρο και έχουν μείνει στα αρχεία της ΕΡΤ», περιέγραψε, αρχικά, ο δημοφιλής ηθοποιός.

«Είναι κάποια πράγματα που έχουν μείνει ουσιαστικά στη ζωή μου και μου έχουν εντυπωθεί βαθιά. Έχω φοβερές μνήμες από το Εθνικό θέατρο, ήταν μια τελείως διαφορετική περίπτωση», πρόσθεσε.

«Τώρα, στο σημερινό Εθνικό θέατρο, όποιος μπαίνει και όποιος βγαίνει, δυο μήνες κάθεται, φεύγει, σου λέει “Εθνικό”. Είναι άλλη ιστορία τώρα, καμία σχέση δεν έχει με το παλιό Εθνικό θέατρο ούτε με την αίγλη που είχε παλιά. Τώρα, είναι μπάτε σκύλοι αλέστε», υπογράμμισε ο Θάνος Καληώρας.