Τι έκανες στον εαυτό σου Ντέμι Μουρ;

Πραγματικά αγνώριστη εμφανίστηκε στην πασαρέλα του οίκου μόδας Fendi η διάσημη ηθοποιός Ντέμι Μουρ.

Η 58χρονη σταρ του Χόλιγουντ έκανε τα social media να αναστενάξουν αφού είναι εμφανές ότι έκανε πλαστική η οποία της άλλαξε εντελώς τις γωνίες του προσώπου της.

Τι έπαθε το πρόσωπο της Ντέμι Μουρ; Γιατί; Γιατί;, έγραψε ένας χρήστης του twitter.

Αυτή η εικόνα είναι θλιβερή, έγραψε ένας άλλος

Νέο πρόσωπο. Ποια είναι αυτή; έγραψε ένας άλλος

Ω, Ντέμι δεν θα έπρεπε να κάνεις όλα αυτά στο πρόσωπό σου, έγραψε κάποιος άλλος

Oh Demi, you really didn’t have to go and have stuff done to your face.🤦🏻‍♂️ #DemiMoore pic.twitter.com/xDeM7zc0WM