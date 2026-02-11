Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η αβεβαιότητα της ημέρας μπορεί να σε κάνει να νιώθεις κουρασμένος/η ψυχικά. Κάνε ένα διάλειμμα και προσπάθησε να τροφοδοτήσεις τον εαυτό σου με θετικότητα.

Η διέλευση Ήλιου–Χείρωνα σε βοηθά να ξεπεράσεις εμπόδια και να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου. Η φροντίδα της ψυχικής και συναισθηματικής σου υγείας ενισχύει και τον επαγγελματικό τομέα, δίνοντας περισσότερο νόημα στις ευθύνες σου.

Δίδυμοι: Η Σελήνη στρέφει την προσοχή σου στις σχέσεις. Ενδέχεται να νιώσεις προσωρινή έλλειψη έμπνευσης ή ανάγκη για αποστασιοποίηση από τη δράση. Είναι η κατάλληλη στιγμή για συναισθηματική αναζωογόνηση και πνευματική ανανέωση.

Η ανταλλαγή ιδεών με τους γύρω σου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και να ξεμπλοκάρει συναισθηματικές εντάσεις. Μαθήματα και νέες γνωριμίες έρχονται μέσα από τη δικτύωση.

Καρκίνος: Η Σελήνη σε φέρνει πιο κοντά στη ρουτίνα και στις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Η πρόκληση Άρη–Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα ή εσωτερική αναστάτωση.

Απόφυγε να προσπαθείς να ικανοποιήσεις τους πάντες. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για αυτογνωσία και βαθύτερη κατανόηση προσωπικών ή οικογενειακών θεμάτων.

Λέων: Η όψη Άρη–Ποσειδώνα φέρνει ένα προσωρινό φρενάρισμα στη δράση. Η συγκέντρωση μπορεί να είναι δύσκολη και δεν αποκλείεται μια μικρή απογοήτευση.

Η πνευματική ανανέωση και η θετική σκέψη σε βοηθούν να δεις τα πράγματα από μια νέα οπτική και να αξιοποιήσεις εμπειρίες που διευρύνουν τον τρόπο σκέψης σου.

Παρθένος: Η ημέρα φέρνει μια αίσθηση προσωρινής ηρεμίας, υποδεικνύοντας την ανάγκη για διάλειμμα και αλλαγή οπτικής. Η διαίσθησή σου σε θέματα εργασίας, υγείας και έρευνας είναι ιδιαίτερα δυνατή.

Οι ενέργειες της ημέρας ενισχύουν το αίσθημα σκοπού και την ψυχολογική σου ισορροπία, ενώ η δημιουργικότητα και η επιθυμία για εξέλιξη παραμένουν έντονες.

