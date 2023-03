«Ας τελειώσουμε με αυτές τις ανοησίες» είπε ο Γούντι Χάρελσον αναφερόμενος στα πρωτόκολλα Covid που ισχύουν ακόμη στα πλατό του Χόλιγουντ και ο Τιμ Ρόμπινς συμφώνησε μαζί του.

Ο πρώτος που παραπονέθηκε ήταν ο Γούντι Χάρελσον. Ο Τιμ Ρόμπινς εξέφρασε τη στήριξή του στον συνάδελφό του και το «αίτημά» του να μην υπάρχουν πλέον μέτρα κατά της Covid σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές στο Χόλιγουντ.

Κάνοντας share άρθρο του Variety για τη γνώμη του Γούντι Χάρελσον, ο Τιμ Ρόμπινς σχολίασε στο Twitter: «Ο Γούντι έχει δίκιο. Ώρα να τελειώσει αυτή η παρωδία».

Σε συνέντευξή του στους New York Times τον περασμένο μήνα, ο Γούντι Χάρελσον διατύπωσε τη θέση ότι είναι «παράλογο» τα πρωτόκολλα για την COVID να εξακολουθούν να ισχύουν στα πλατό του Χόλιγουντ.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να αναγκαστείς να υποβληθείς σε τεστ, να αναγκαστείς να φορέσεις τη μάσκα και να αναγκαστείς να εμβολιαστείς τρία χρόνια μετά. Απλώς, ας τελειώσουμε με αυτές τις ανοησίες» σημείωσε.

Woody is right. Time to end this charade. ⁦@sagaftra⁩ ⁦@ActorsEquity⁩ https://t.co/uZhPdEUIyB