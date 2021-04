Η ερμηνεία αυτού του τραγουδιού είναι κάτι το ιδιαίτερα προσωπικό για τον Frampton μιας και ήταν παιδικός φίλος του Bowie και το 1987 ήταν ο κιθαρίστας του στην τουρνέ Glass Spider Tour.

Στις 23 Απριλίου κυκλοφορεί το Frampton Forgets the Words, το άλμπουμ στο οποίο ο Peter Frampton δίνει ινστρουμένταλ ερμηνείες 10 αγαπημένων του κομματιών· ανάμεσα σε αυτά, το «Reckoner» των Radiohead, το «Isn’t It a Pity» του George Harrison, το «Are You Gonna Go My Way» του Lenny Kravitz και το «Avalon» των Roxy Music. Προς το παρόν, έδωσε στη δημοσιότητα την ερμηνεία του τού κλασικού τραγουδιού του David Bowie του 1985 «Loving the Alien».

Η ερμηνεία αυτού του τραγουδιού είναι κάτι το ιδιαίτερα προσωπικό για τον Frampton μιας και ήταν παιδικός φίλος του Bowie και το 1987 ήταν ο κιθαρίστας του στην τουρνέ Glass Spider Tour. Έπαιζαν το «Loving the Alien» κάθε βράδυ! «Θυμάμαι να βλέπω τον David να παίζει σε μια τοπική μπάντα πριν καν πάω σχολείο, μιας και ο πατέρας μου ήταν ο δάσκαλος καλλιτεχνικών του» είχε πει το 2019 στο περιοδικό Rolling Stone, ο Frampton.

«Θυμάμαι να βλέπω την μπάντα να παίζει στα σκαλιά του σχολείου κι αυτό το πράγμα με τα μαλλιά να είναι όρθια και να παίζει στο σαξόφωνο τραγούδια του Elvis Presley. Κοίταξα τον πατέρα μου και είπα “Μπαμπά, ποιος είναι αυτός;” “Α, αυτός είναι ο Jones (σ.σ. το πραγματικό όνομα του David Bowie είναι David Robert Jones)” είπε. “Θέλω να γίνω αυτός” είπα. Ήμουν 11 χρονών τότε. Έτσι ξεκίνησε, οπότε καταλαβαίνετε τι τεράστια συγκίνηση ήταν το να με φέρουν κάποια στιγμή πάνω στη σκηνή και να παίζω με τον David. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο».

Η τουρνέ Glass Spider Tour ήρθε ακριβώς 10 χρόνια αφότου ο Frampton έγινε σούπερ σταρ χάρη στην τεράστια επιτυχία του Frampton Comes Alive!· περνούσε τότε δυσκολίες και ο Bowie του πρόσφερε τη θέση του κιθαρίστα για να τον βοηθήσει να επανεκκινήσει την καριέρα του.

«Είδε ακριβώς το τι μου συνέβαινε ως προς το πώς είχε παρερμηνευθεί η εικόνα, ας το πούμε έτσι, και με ήξερε ως κιθαρίστα» είπε ο Frampton. «Οπότε, όταν με κάλεσε να παίξω κιθάρα στο “Never Let Me Down” και μετά στην Glass Spider Tour, είχε ατζέντα για μένα. Πάντα ήταν στην άλλη άκρη του τηλεφώνου για να μιλήσουμε για διάφορα, κάτι σαν μεγαλύτερος αδελφός».