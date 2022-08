Το εμβληματικό στούντιο σχεδιασμού άλμπουμ «Hipgnosis», απέκτησε το δικό του ντοκιμαντέρ. Ο κινηματογραφιστής, φωτογράφος και δημιουργικός διευθυντής Αντόν Κορμπέιν ολοκλήρωσε το ντοκιμαντέρ, «Squaring the Circle (the story of hipgnosis)».

Το ντοκιμαντέρ, γυρισμένο με τη χαρακτηριστική ασπρόμαυρη κινηματογραφική τεχνική του Αντόν Κορμπέιν, παρουσιάζεται όλο το χρονικό δημιουργίας του διάσημου στούντιο, από τη δεκαετία του 1960 με τους γραφίστες Στορμ Θόργκερσον και Όμπρεϊ Πάουελ και του μουσικού Πίτερ Κριστόφερσον, σύμφωνα με το Deadline.

«Μεγαλώνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 1960 είχα εμμονή με τη μουσική και οτιδήποτε σχετιζόταν με αυτήν – ειδικά με τα εξώφυλλα των άλμπουμ», δήλωσε ο Αντόν Κορμπέιν.

Το στούντιο σχεδιασμού άλμπουμ «Hipgnosis», απογείωσε την τέχνη στα εξώφυλλα δίσκων σε καλλιτέχνες όπως οι Peter Gabriel, Pink Floyd, Led Zeppelin και Paul McCartney.

Anton Corbijn's documentary about Hipgnosis has been completed, according to @DEADLINE …https://t.co/VzLQHjy8mg — Peter Gabriel (@itspetergabriel) August 26, 2022

«Θυμάμαι ακόμα τη στιγμή που είδα για πρώτη φορά το εξώφυλλο του Atom Heart Mother των Pink Floyd, καθώς και τα εξώφυλλα του Peter Gabriel. Με ξετρέλαναν και αυτό με οδήγησε σε ένα ταξίδι ανακάλυψης προς την Hipgnosis, το στούντιο σχεδιασμού με έδρα το Λονδίνο που σχεδίασε μερικά από τα πιο αξιομνημόνευτα εξώφυλλα εκείνης της εποχής. Ήταν μοναδική και έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά. Είμαστε τυχεροί που ο Πάουελ είναι τόσο καλός αφηγητής ιστοριών και όλα λειτούργησαν ομαλά παρά το γεγονός ότι γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας», είπε ο σκηνοθέτης.