To «like» της Τζένιφερ Άνιστον στην ανάρτηση του πρώην συζύγου της Τζάστιν Θερού που έγινε πατέρας

Το πρώτο του παιδί με την 30χρονη σύντροφό του Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ κράτησε στην αγκαλιά του ο 54χρονος Τζάστιν Θερού και η Τζένιφερ Άνιστον – που υπήρξε σύζυγός του από το 2015 έως το 2018 – θέλησε να αντιδράσει στην ανάρτηση που έκανε το ζευγάρι στο instagram προκειμένου να ανακοινώσει το ευτυχές γεγονός.

«Ήρθε, είμαστε τόσο ερωτευμένοι» έγραφαν ο Θερού με την σύντροφό του στη λεζάντα που συνόδευε μια πολύ τρυφερή φωτογραφία και η 57χρονη πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς «Friends» Τζένιφερ Άνιστον έκανε «like» στην ανάρτηση.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή με μία τρυφερή ανάρτηση η σύζυγός του Τζάστιν Θερού στο Instagram το Σάββατο (19.04.2026). Η καλλονή ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία ο αγαπημένος της Θερού κρατάει στην αγκαλιά του το νεογέννητο μωράκι τους.

Μάλιστα αποκαλύφθηκε ότι το μωρό είναι αγοράκι, ενώ στα σχόλια έγραψε κάποιος φίλος των ηθοποιών ότι ο μικρούλης και θα πάρει το όνομα Σκοτ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το ζευγάρι.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάρτιο του 2025 και είχε γίνει γνωστό ότι οι ηθοποιοί περιμένουν το πρώτο τους παιδί τον περασμένο Δεκέμβριο.

Θυμίζουμε πως ο Τζάστιν Θερού υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2015, ενώ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Φεβρουάριο του 2018.